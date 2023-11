Oliwia Skrzypczyk podczas pierwszego odcinka na żywo obecnej edycji "The Voice of Poland" wykonała przebój Varius Manx "Piosenka księżycowa".

Trenerzy docenili jej wykonanie polskiego przeboju.

"Jesteś absolutnie zjawiskowa. Wielkie gratulacje za nieoczywisty aranż. Poczułam tę przestrzeń w twoim wokalu. To była interpretacja ze smakiem. Nie przesadzałaś nie było zbędnych środków wyrazu" - mówiła Lanberry.



"Chciałem pogratulować ci występu, bo był świetny i oczywiście ten aranż znakomity. Ale jeszcze, gdy zobaczyłem ten materiał, że jesteś reprezentantką Polski w triathlonie. Mój Boże, ty jesteś fighterką, i na scenie muzycznej, i w domu, i na wspólnych scenach, gdzie grasz na instrumencie, i jesteś jeszcze sportowcem. Kiedy ty znajdujesz na to czas?" - komentował Baron.



Trudny wybór Justyny Steczkowskiej. Odesłała Skrzypczyk do domu

Decyzją widzów do kolejnego etapu przeszli Bartek Michniewicz i Maja Walentynowicz. Justyna Steczkowska musiała zdecydować, czy w ćwierćfinale zamelduje się Skrzypczyk czy Maks Miszczyk.

"Żeby nie przedłużać. Oliwia, ty wiesz, co dał ci ten program i myślę, że to była dla ciebie bardzo ważna droga, dla ciebie jako człowieka. Jesteśmy z ciebie dumni, nie tylko z wokalistki, ale też z tego, co osiągasz w sporcie. To jest dla nas wielka nowość. Maksiu, ty jesteś bardzo do przodu ze swoim śpiewaniem i wszystkim, co tyczy się muzyki. To trudna decyzja, bo oboje jesteście wykształconymi muzykami i macie świadomość muzyczną, więc to dla mnie podwójnie trudne" - wyjaśniała.



Następnie Justyna Steczkowska, podobnie jak Marek Piekarczyk, zaproponowała odpadającemu uczestnikowi wspólny występ na scenie podczas jednego z koncertów.

"Osoba, która odpadnie, zapraszam ją na kilka występów podczas mojej trasy koncertowej, która startuje już w grudniu. To jest piękny koncert, świąteczny. Zawsze staramy się pomóc uczestnikom, aby pośpiewali z nami razem. Na dziś w programie zostaje ze mną Maks" - zdecydowała Steczkowska.



Wideo Oliwia Skrzypczyk | „Piosenka księżycowa” | LIVE | The Voice of Poland 14

Oliwia Skrzypczyk komentuje odpadnięcie z "The Voice of Poland"

Skrzypczyk już po programie zamieściła pożegnanie z talent show.

"Są takie chwile, kiedy coś bardzo boli, ale wiesz, że z tego bólu przyjdzie coś pięknego. Czas pożegnać się z programem. Chciałam podziękować wszystkim, dzięki którym ta przygoda była dla mnie wyjątkowa. Trenerom, którzy się odwrócili i mogłam lecieć dalej przez kolejne etapy. Dziękuję Justynie za bardzo dużo uwag życiowych i zawodowych i za to, że mogłam sobie pobyć w tym programie całkiem długo. Produkcji, która sprawiła, że część emocji, z którymi łączy się wychodzenie ze swojej strefy komfortu po prostu znikała" - czytamy.



"Dziękuję trenerowi wokalnemu, po którego spotkaniu jeszcze na próbie do przesłuchań w ciemno, wiedziałam, że już wygrałam wszystko, co mogłam w tym programie i zamierzam kontynuować u niego szkolenie swojego głosu. Dziękuję trenerowi języka angielskiego. Jeszcze o nim usłyszycie, bo oprócz perfekcyjnego angielskiego, a umówmy się, brakuje nam tego na rynku muzycznym, więc ta postać jest konieczna w szkoleniu wokalistów, jest świetnym, wspierającym człowiekiem i na pewno wielu uczestników obdarzył swoją nieprzeciętną empatią, a w tamtym miejscu jest to bardzo potrzebne! I dlatego duet tych panów jest największym wsparciem na każdym etapie" - skomentowała.



Kim jest Oliwia Skrzypczyk? Ze Szpakiem pojechała na Eurowizję, jej mama to znana wokalistka

Oliwia Skrzypczyk to uznana skrzypaczka i wokalistka. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także laureatką wielu konkursów muzycznych w Polsce i na świecie.



"Miałam okazję grać na dużych scenach, najcudowniej wspominam występem z Rodem Stewartem, oczywiście Opole, grałam tam w zasadzie rok po roku, tylko z innymi artystami i rolę w spektaklu 'Once'. Utarło się, że jestem muzykiem od zadań specjalnych, ale zawsze na altówce" - komentowała.



Skrzypczyk w przeszłości miała również okazję wyjechać na Eurowizję. Była jedną z artystek, które towarzyszyły na scenie Michałowi Szpakowi podczas jego występu w Szwecji w 2016 roku. Uczestniczka grała również u boku m.in. Maryli Rodowicz i Zbigniewa Wodeckiego.



Ponadto artystka jest córką uznanej wokalistki jazzowej - Ewy Urygi. Magazyny "Jazz Forum" i "Twój Blues" uznały ją najlepszą piosenkarką w swoim gatunku w Polsce.



Skrzypczyk poza udzieleniem się na scenie spełnia się również w sporcie. Uprawia triathlon i jak sama przyznała w “The Voice of Poland" w 2023 roku otrzymała powołanie do kadry narodowej. W TVP wyemitowano nawet materiał z międzynarodowych zawodów z jej udziałem, które odbyły się w Pontevedrze pod koniec września 2023 roku.