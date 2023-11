Madonna obchodzi w tym roku 40-lecie kariery muzycznej. W związku z tym, w połowie października tego roku, wyruszyła w półroczne tournée "Celebration".

Na planie nowego sezonu "The Voice of Poland" rozgorzała dyskusja na temat talentu amerykańskiej piosenkarki. Okazuje się, że choć Justyna Steczkowska docenia jej wkład w historię i muzyki i popkultury, to nie za bardzo przepada za jej piosenkami.

Trenerzy "The Voice" o Madonnie. Dyskusja ich podzieliła

"Przy całym jej niewątpliwym wkładzie w muzykę popową i królowaniu, to jednak jak ona śpiewa to mnie nie wzrusza. Nie jest w stanie mnie na żywo wzruszyć, ponieważ nie ma takiego talentu po prostu" - stwierdziła wokalistka wspominając koncert Madonny, który widziała na własne oczy przed kilkoma laty.

"Bo ona jest produkcyjniakiem, efektem produkcji" - wtórował jej Marek Piekarczyk z zespołu TSA. Wykonawczyni przeboju "Dziewczyna szamana" zaczęła tłumaczyć swoje słowa dodając, że nie można jej ocenić jednym określeniem.

"Nie, nie. Ona jest wielką postacią, nie można mówić, że nie, bo wniosła inne rzeczy. I dużo dobrego i mniej dobrego - nie oceniam tego. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o głos i śpiewanie, to często tu mamy więcej utalentowanych emocjonalnie i przygotowanych do dawania prawdziwie pięknych emocji ludzi niż czasem w takim wielkim show" - objaśniła trenerka "The Voice of Poland".

"Czyli dla ciebie ona jest po prostu zimna jak lód?" - spytała Lanberry, która wielokrotnie podkreślała, że jest fanką Madonny.

"Nie, w ogóle nie o to chodzi. Albo ktoś ma talent do śpiewania, ale śpiewania, a nie że ma głos i śpiewa. Stoi Adele - słuchasz i to cię wzrusza. Stoi Sade i ona śpiewa i to cię wzrusza. A ona stoi i śpiewa i to cię nie wzrusza. I jak przestaje tańczyć i wszystko się dziać, szukasz, gdzie można kupić lody albo chipsy" - uważa Justyna Steczkowska.

Zgadzacie się z jej opinią na temat Madonny?