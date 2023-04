W "The Voice Kids" wystartowały bitwy. Podczas pierwszego odcinka tego etapu widzowie zobaczyli podopiecznych Cleo.

18 uczestników talent show zostało podzielonych na sześć występów. Młodzi uczestnicy na scenie pojawiali się jako trio.

13-letni Miłosz Zarzeka zaśpiewał na scenie razem z 12-letnią Mają Krzyżewską i 11-letnią Leną Mrówczyńską. Trio na scenie wykonało utwór Edyty Górniak oraz Mieczysława Szcześniaka - "Dumka na dwa serca". Bezsprzecznie najlepsze wrażenie w tej bitwie zrobił Miłosz i to on awansował do sing-off.

Reklama

Przebój Imagine Dragons - "Bad Liar" - wykonała natomiast 14-letnia Przebój Pola Płowiak, razem z 14-letniem Marcelem Sztachelskim i 12-letnim Antonim Pytlakiem. I to właśnie uczestniczka okazała się najlepsza według Cleo w tym tercecie.



W najlepszej bitwie wieczoru zaprezentowały się natomiast - 14-letnia Marysia Stachera, 14-letnia Kaja Kuperszmit oraz 12-letnia Kornelia Sadowska. Ich wykonanie utworu Celine Dion oraz Barbry Streisand "Tell Him" zachwyciło trenerów, a Cleo miała w tym przypadku najcięższy wybór. Ostatecznie jednak postawiła na Stacherę.



Cleo wybrała finalistów "The Voice Kids". Nie było jej łatwo

Do kolejnego etapu oprócz wspomnianej trójki awansowali też Gracjana Górka, Kuba Nowak oraz Tobiasz Olszewski.

W kolejnym odcinku, nazwanym sing-off, uczestnicy zaśpiewali swoje utwory z przesłuchań w ciemno. Następnie Cleo zdecydowała, kto ma awansować do finału, co nie było dla niej łatwą decyzją. Zasady były jednak nieubłagane, a trenerka musiała wybrać finałową trójkę.

Ostatecznie postawiła na Miłosza Zarzekę, Polę Płowiak oraz Marysię Stacherę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bitwy w drużynie Cleo w "The Voice Kids" TVP



"Miłosz, powiem ci, że ja miałam ciary, jak ty śpiewałeś. Myślę, że to jest ten moment, ten czas, że powinieneś uwierzyć w to, co się dzieje. Bo tu się dzieją bardzo poważne rzeczy, ty zawładnąłeś naszymi emocjami. I jak pojawiają się te magiczne ciarki, na plecach, na rękach, wszędzie, to dla mnie jest to oznaka tego, że wchodzisz do naszych serc z kopa. Jesteś czarodziejem emocji i bardzo ci za to dziękuję" - komplementowała młodego wokalistę Cleo

"Pola, jak śpiewałaś, to miałam wrażenie jakbyś się unosiła i miałam wrażenie, że unoszę się razem z tobą. Czarujesz, nie wiem skąd ty uciekłaś, ale ty czarujesz emocjami, samą sobą i co zawsze podkreślam, że już odnalazłaś siebie, to jesteś ty, śpiewasz właśnie tak. I śpiewasz na tyle rozpoznawalnie, że w każdym radiu byłabym cię w stanie wyłapać" - chwaliła uczestniczkę.

"Marysiu, z całej drużyny jestem o ciebie najbardziej spokojna. Masz niesamowity potencjał w głosie i taki kunszt wokalny. Nie da się ukryć, że włożyłaś w to masę pracy" - zachwycała się Cleo.