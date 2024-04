Natan Gryga, Bartek Łach i Marta Wojtas wykonali w "The Voice Kids" przebój zespołu Varius Manx - "Pocałuj noc". Jeden z największych hitów zespołu Roberta Jansona znalazł się na płycie "Elf", która ukazała się w 1995 roku.



Był to jednocześnie ostatni album nagrany razem z Anitą Lipnicką. Na sukces piosenki "Pocałuj noc" niemały wpływ miał fakt, że utwór promował kultowy w latach 90. film "Młode wilki" Jarosława Żamojdy.

"To jest taka piosenka, do której mam ogromny sentyment i serce biło mi dużo mocniej, gdy słuchałam jej non stop. Łezka za łezką przesuwały" - mówiła przed występem swojego tria Urbańska.

Trenerka jednak najpierw przeżyła na próbach spore zaskoczenie, gdy spytała się swoich podopiecznych o wspomniany utwór, a w odpowiedzi dowiedziała, się, że nie znają oni ani piosenki, a ni samego zespołu. Nie powinno to jednak dziwić. Najstarsza uczestniczka z tego tria urodziła się w 2011 roku.

"Znacie tę piosenkę? Wiecie kto to śpiewał? Ja kto nie znacie? Nie no, na pewno znacie. W ogóle nie ma takiej opcji, że tego nie znacie. Varius Manx... Które to wy jesteście roczniki?" - zaczęła dopytywać Urbańska, orientując się, z jak młodymi ludźmi rozmawia.

Mick Jagger to pozycja obowiązkowa. Nawet w "The Voice Kids"

Kolejny szok Urbańska przeżyła, gdy próbowała przekonać kolejne trio do wiedzy na temat Micka Jaggera. Najpierw była zdumiona nieznajomością utworu "Moves Like Jagger", a następnie tłumaczyła i sama prezentowała sceniczne ruchy lidera The Rolling Stones, co spotkało się głównie ze śmiechem.

"Musicie się ruszać, jak Mick Jagger. Idziecie oglądać Micka Jaggera, żebyście nie stały, tylko tańczyły" - rzuciła do swoich podopiecznych trenerka. "Dziewczyny muszą poznać Micka Jaggera, bo to jest pozycja obowiązkowa" - stwierdziła.

Ostatnie zaskoczenie tego odcinka Urbańska przeżyła, gdy dowiedziała się przy okazji , że... uczestniczka nie słucha radia. Nie jest jednak coś, co powinno dziwić trenerkę, zwłaszcza w czasach, gdy serwisy streamingowe, a zwłaszcza Spotify zdominowały rynek.