"Zaniemówiłam". To wykonanie przeboju Bajmu w "The Voice Kids" zwaliło trenerów z nóg

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Kids

To wykonanie przeboju Bajm przez 14-letnią Amelię rzuciło na kolana wszystkich trenerów "The Voice Kids". Natasza Urbańska wprost przyznała, że brakuje jej słów po tym, co usłyszała.

Natasza Urbańska była pod wrażeniem 14-letniej uczestniczki /TVP