Wiktoria Szeflińska awansowała do finału "The Voice Kids" , pokonują w bitwach Stasia Komorka i Sofię Jelonkiewicz. W sing offach trenerzy nie mogli nachwalić uczestniczki, która ostatecznie awansowała do finału.

Tomson z Baronem kilkukrotnie dziękowali też Nataszy Urbańskiej i Cleo, że te nie odwróciły foteli podczas przesłuchań w ciemno.

Reklama

"Wiktoria, jest w tobie coś magicznego, co pozwala mi obcować z twoim występem w totalnym spokoju, czy jesteś w konkursie, dajesz tak profesjonalny występ, że jest to czysta przyjemność" - dodał Baron.

Cleo i Urbańska pożałowały swojej decyzji w "The Voice Kids". "Jesteś zjawiskowa"

Podczas przesłuchań w ciemno Wiktoria wykonała utwór Joan Osborne "One of Us". Fotele odwrócili tylko członkowie Afromental. Urbańska, mimo że wstała i była w gotowości do wciśnięcia przycisku, nie zrobiła tego.

"Co ja zrobiłam?" - mówiła rozczarowana Urbańska, gdy jej fotel odwrócił się już po piosence. "Czego ja nie zrobiłam?" - wtórowała jej Cleo.

"Zaśpiewałaś rockową piosenkę będąc zwiewną damą. To było trochę niegrzeczne, ale trochę twoje, bo było ułożone. Dużo tych informacji dostaliśmy i cieszyliśmy, że będziemy mogli otrzymywać następne, bo sporo w tobie drzemie" - chwalił uczestniczkę Tomson.



"Podobało mi się, że miałaś spokój do samego końca. Nawet jak chłopaki podkręcili dynamikę, to ty byłaś w swoim świecie i rytmicznie i trzymałaś się tego, co zaplanowałaś" - mówił Baron, a ponadto zauważył, że uczestniczka miała na sobie dwa różne buty.

"Powiem ci szczerze, że to jest ten moment, że muszę nie tylko chłopakom pogratulować, ale podziękować. Są takie momenty, że się nie obracam, ale w twoim przypadku szkoda byłoby się nie obrócić. Bo jesteś zjawiskowa - charyzmatyczna, piękna. Dobra robota, chłopaki" - przyznała Cleo.



Kim jest Wiktoria Szeflińska?

"Wiktora Szeflińska ma 14 lat. Jest miłośniczką rockowych rytmów i lirycznych opowieści Ralpha Kaminskiego. (...) Ogrom miejsca w sercu Wiktorii zajmują Freddie Mercury i Amy Winehouse. Inspiruje ją odwaga w wyrażaniu siebie" - czytamy na stronie "The Voice Kids"