To ona wygra "The Voice Kids"? 13-latka odwróciła wszystkie fotele

Pod koniec lutego ruszyła kolejna edycja "The Voice Kids" , w którym rywalizują uczestnicy w wieku 8-14 lat. Do Cleo oraz Barona i Tomsona z grupy Afromental w roli trenerki dołączyła Natasza Urbańska, która zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego.

"The Voice Kids": Ola Antoniak zaskoczyła trenerów

Jedną z uczestniczek kolejnego odcinka była Ola Antoniak, która zdecydowała się zaśpiewać "Trustfall" Pink. Później, już po odwróceniu foteli, na prośbę trenerów zaśpiewała jeszcze jeden utwór - "Hurt" Christiny Aguilery.

"Po prostu do naszego studia weszłaś z buta. Odleciałam z tobą prosto w kosmos" - komentowała Cleo. "Bardzo dziękujemy, że przyszłaś do tego programu, bo tacy ludzie jak ty tworzą poziom i jakość każdej edycji" - dodał Baron. Ostatecznie Ola wybrała drużynę Cleo.

"W jej głosie mieści się tyle kolorów, ma niesamowitą skalę i lekkość, z jaką śpiewa, mocne wysokie dźwięki - to jest talent, z tym się rodzisz. Możesz się tego uczyć, tyle że zajmie ci to całe życie" - stwierdziła później Natasza. Widzowie natomiast nie mają wątpliwości, że 13-latka jest faworytką do wygrania programu. "Na pewno dojdzie bardzo daleko, nie tylko w programie ale i poza nim", "Ciary na całym ciele. Ona już wygrała . Przepiękny głos i tak pozytywna osóbka oby więcej takich młodych ludzi" - pisali. W finale widzą ją z Nikodemem Pajączkiem oraz Michell Siwak.