"Pomyślałam, że moja ciężka praca i miłość do muzyki zostały zauważone i docenione" - dodała Martyna Gąsak.

14-latka już od pierwszego występu na scenie była postrzegana jako potencjalna zwyciężczyni "The Voice Kids" . Po Przesłuchaniu w ciemno w piosence "Never Enough" trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

W sobotnim finale pojawiło się dziewięciu uczestników, po trzech z drużyny każdego trenera. O legendarną statuetkę i 50 tysięcy złotych rywalizowali Kinga Kipigroch, Marcel Tułacz i Ania Laskowska z drużyny Tomsona i Barona, Pola Płowiak, Miłosz Zarzeka i Marysia Stachera z teamu Cleo oraz Leon Olek, Martyna Gąsak i Miłosz Skierski - podopieczni Dawida Kwiatkowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 14-letnia Martyna Gąsak wbiła trenerów w fotel! TVP

Do najlepszej trójki trenerzy wybrali Marcela Tułacza, Marysię Stacherę oraz Martynę Gąsak. W części pokazanej na żywo ogłoszono, że najwięcej głosów widzów zebrała ta ostatnia, która podbiła serca śpiewając "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé.



"Moim największym marzeniem jest wydać pierwszy debiutancki album, płynący prosto z mojego serca i opowiadający o całej mojej muzycznej przygodzie, która tak naprawdę dopiero się zaczyna" - zdradziła Martyna Gąsak zapytana o dalsze kroki w swojej muzycznej karierze.



Dodajmy, że jest to drugie zwycięstwo uczestnika z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Za pierwszym razem wokalista doprowadził na szczyt Marcina Maciejczaka z trzeciej edycji.

Wideo Martyna Gąsak - „If I Were a Boy” - FINAŁ | The Voice Kids Poland 6

"The Voice Kids": Kim jest Martyna Gąsak?

Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu, a na scenie zadebiutowała w wieku 6 lat w konkursie "Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego, zdobywając tam pierwsze miejsce. Obecnie swoje umiejętności wokalne rozwija w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. Jej ulubiony przedmiot szkolny to biologia, a swoją wiedzę poszerza podczas zajęć dodatkowych.



W roli gości specjalnych w finale pojawili się Blanka (tegoroczna reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu), finalistka drugiej odsłony programu Carla Fernandes, najlepiej śpiewający uczestnik trzeciej edycji Marcin Maciejczak, znana na całym świecie zwyciężczyni czwartej odsłony "The Voice Kids" Sara James, zwycięzca poprzedniej edycji Mateusz Krzykała, okrzyknięty ulubionym uczestnikiem piątej odsłony "The Voice Kids" Marceli Józefowicz oraz jedna z najbardziej barwnych wokalistek młodego pokolenia - bryska.