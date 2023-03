Za nami już przedostatnie Przesłuchania w ciemno "The Voice Kids". Jako pierwszy w odcinku pojawił się Leon Olek, 11-latek, który przyznał, że oprócz muzyki uwielbia kibicować, a jego idolem jest Kamil Stoch.

Leon Olek zachwycił trenerów "The Voice Kids"

Leon wybrał utwór Bruno Marsa "Talking To The Moon". Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę, bo wszystkie fotele odwróciły się po zaledwie kilku dźwiękach.

Gdy skończył śpiewać, trenerzy i publiczność wstali i zafundowali nastolatkowi owacje na stojąco. "Porwałeś nas wszystkich z foteli, gratulacje" - rzucił Baron, a Cleo dodała, że jej serce zaczęło bić szybciej. "Co ty ze mną zrobiłeś. Jestem tobą tak oczarowana. To jak dojrzale i świadomie śpiewasz... Zbieram szczękę z podłogi" - powiedziała.

"Jesteś bardzo utalentowany i czuję, że jesteś takim wrażliwcem jak ja" - skomentował Dawid Kwiatkowski, którego chłopak ostatecznie wybrał na swojego trenera.

Wideo