W latach 80. Kim Wilde była wielką gwiazdą. Co dzieje się z nią teraz?

W 1981 roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki album zatytułowany "Kim Wilde", na którym znalazły się przeboje takie jak "Chequered Love" czy "Water on Glass". Jej kariera zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać a hity "You Came", "Cambodia" czy "You Keep Me Holding On" usłyszeć możemy w radiu do dziś.