Natan Gryga w "The Voice Kids" wykonał eurowizyjny przebój Alessandry "Queen of The Kings" i odwrócił dwa fotele: Cleo i Nataszy Urbańskiej. Trenerzy nie mogli wyjść z podziwu nad jego mocnym głosem. W szoku była natomiast Urbańska była przekonana, że jej plecami znajduje się dziewczyna.



"Ale masz wokal chłopie" - komentował Baron. "Skąd u ciebie taki niski wokal. Czy ty w ogóle trenujesz takie utwory, które są niższe" - pytała Cleo, a w odpowiedzi dowiedziała się, że uczestnik przeszedł mutację. "Wymiatasz" - mówiła Urbańska. "Uwierzyłam ci w to co śpiewasz, fajnie to zinterpretowałeś" - dodała Cleo.

"Takiego cyrku tu jeszcze nie było". Co wydarzyło się w "The Voice Kids"?

Trenerzy podczas rozmowy z Natanem dowiedzieli się natomiast, że wielką pasją uczestnika jest geografia. Zaczęli więc przepytywać go ze stolic poszczególnych państw, a każda poprawna odpowiedź mocno ich zaskakiwała.

Następnie widzowie zobaczyli sporo wygłupów trenerów, którzy zaczęli wykłócać się ze sobą o to, do kogo powinien trafić Natan. Do swojej drużyny najmocniej zachęcała go Natasza Urbańska, która cieszyła się, że młody wokalista nie ogranicza się do gatunków i próbuje też rapować.

"Takiego cyrku to tu jeszcze nie było" - skomentował to, co widział Baron, a sam uczestnik wydawał się lekko zmieszany tym, co działo się na fotelach trenerskich.

Ostatecznie zdecydował się na drużynę Urbańskiej.

Kim jest Natan Gryga?

"Ma 11 lat i chodzi do piątej klasy. Jest koleżeńskim i radosnym chłopcem, ambitnym i dążącym do osiągania postawionych sobie celów. Od trzech lat intensywnie rozwija wokal w Studiu Nagrań MOC-ART w Zduńskiej Woli. Poza śpiewaniem bardzo lubi aktywnie spędzać czas, jeżdżąc na swoim terenowym buggy i quadzie. Lubi też jeździć na rowerze, zbierać grzyby oraz spotykać się ze znajomymi. Dodatkowo interesuje się geografią - zna wszystkie państwa i ich stolice oraz flagi ze wszystkich kontynentów. W przyszłości chciałby zostać śpiewającym żołnierzem" - czytamy o Natanie na stronie "The Voice Kids".