Podczas bitew w "The Voice Kids" Amelia Puchalska, Ania Jarząbek i Milena Gajek początkowo zostały podpuszczone przez Tomsona z Baronem, że będą miały do wykonania utwór "Du Hast" Rammsteina. Ostatecznie jednak trenerzy dali im do wykonania utwór Darii Zawiałow "Złamane serce jest OK".

"Mam wrażenie, że na Rammsteina się bardziej ucieszyły niż na Darię" - komentował Baron. "Będziecie mogły sobie tu pośpiewać, bo to piosenka mocnej kobiety, która dostała w cztery litery, ale dalej biegnie przed siebie. Nie jest łatwo, ale pędzi. Jak ta piosenka" - mówił Tomson i dodawał, że czasem trzeba wrzucić kogoś do głębszej wody.



Uczestniczki dały z siebie wszystko na scenie "The Voice Kids". Po występie trenerzy nie szczędzili uczestniczkom komplementów.

"Amelia, czujesz rocka i twoja skala nie kończy! Po prostu zaśpiewałaś wszystkie dźwięki świata" - komentowała Natasza Urbańska.

"Ania, spodobałaś mi się jak przeszłaś falsecikiem z mocnego głosu, nie złamało ci się nic, jak ty to zrobiłaś, nie wiem" - dodała. "Porwała mnie Amelka. To nie było przekrzyczane" - przyznała Cleo.

"Pokazałyście siebie, chociaż przestrzeń nie była duża. Jesteśmy z was dumni i wy też możecie być z siebie dumne. Amelia, twoje przygotowane techniczne, twój kunszt, masz wszystko, aby być wielką wokalistką. Milenko to, że jesteś zdolna to wszyscy wiemy, ale jak pojawiasz się na scenie to wnosisz coś więcej" - komentowali Tomson i Baron. "Mamy niestety tylko jedno miejsce i zabieramy dalej Milenę" - stwierdzili. Milena poradziła sobie również w etapie sing off i awansowała do finału.



Już po programie nie wszyscy widzowie zgadzali się z decyzją Tomsona i Barona. Część była przekonana, że to właśnie chwalona przez Urbańską Amelia powinna dotrzeć do finału programu.