Przypomnijmy, że po odejściu z "The Voice Kids" Dawida Kwiatkowskiego rozpoczęły się wielotygodniowe spekulacje na temat tego, kto ostatecznie powinien zająć jego miejsca na fotelu trenera.

Wśród osób, które wymieniano jako potencjalni kandydaci byli m.in.: Marina Łuczenko-Szczęsna, Anna Karwan, Natalia Nykiel, Grzegorz Hyży, a nawet - nieco przypadkowo - Blanka. W spekulacjach przewijała się też Roksana Węgiel.

Natasza Urbańska trenerką "The Voice Kids". "Nie mogę się doczekać"

Ostatecznie produkcja programu zdecydowała, że w TVP nową trenerką zostanie Natasza Urbańska. Wokalistka udzieliła komentarzu stacji po oficjalnym potwierdzeniu, że pojawi się w programie.

"Mam w sobie dużo ciepła, cierpliwości i wyrozumiałości. To dało mi macierzyństwo. Uwielbiam młodych artystów, mają w sobie dziecięcą niewinność i prawdę. To najpiękniejsze w młodym człowieku. Moja córka już wie, że chce stać na scenie więc ma ode mnie pełne wsparcie. Rola mamy to najważniejsza z ról w moim życiu" - wyjaśniła.

"Chcę być największym oparciem dla moich podopiecznych. Bo właśnie w tym momencie ich życia to ja będę 'drugą mamą' i osobą, która weźmie je za rękę i da narzędzia do budowania dalszej drogi. Chcę zarazić je pasją do sceny, pokażę też może parę kroków (śmiech). Najważniejsze dla mnie to stworzyć fajne relacje z uczestnikami - kiedy pojawia się zaufanie, obawy znikają. Razem pracujemy na sukces. Czuję ogromną odpowiedzialność, natomiast jestem świadoma swojego warsztatu, wiedzy i obycia scenicznego więc świadomie przyjęłam zaproszenie do programu. Nie mogę się doczekać!" - dodała artystka.

Roksana Węgiel komentuje wybór Nataszy Urbańskiej

W rozmowie z Eską wybór Urbańskiej skomentowała Roksana Węgiel , która wygrała pierwszą edycję "The Voice Kids" emitowaną w 2018 rok. Piosenkarka była podopieczną Edyty Górniak.

"Wspieram i trzymam kciuki. Wydaje się być bardzo ciepłą osobą, więc myślę, że idealnie się sprawdzi - powiedziała. Zapytana o to, do czyjej drużyny poszłaby, gdyby miała taki wybór, będąc dziś w programie. "Ciężko mi tak wybrać. Wydaje mi się, że Tomson i Baron" - odparła Roxie.