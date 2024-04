Do drugiej bitwy w swojej drużynie w "The Voice Kids" Natasza Urbańska wydelegowała Kubę Młynarza, Milenę Kluczyńską i Szymona Szenka. Trio musiało zmierzyć się z utworem Michała Bajora "Moja miłość największa".

Reklama

Po materiale z prób, komentujący bitwy Oliwier Szot i Antek Scardina zakomunikowali widzom, że do występu prawie nie doszło w takim składzie. Wszystko z powodu problemów zdrowotnych Szymona Szenka.

"Słuchajcie, wczoraj nie wiedzieliśmy nawet czy ta bitwa się odbędzie, ponieważ Szymon miał mały wypadek" - komentował Scardina.

"Okazało się jednak, że udało mu się wyjść ze szpitala i wspólnie z rodzicami, że wystąpi podczas bitew w 'The Voice Kids’" - dodał Szot. "Szymon nie może chodzić, ale jest tu dzisiaj z nami" - powiedziano.



Szymon Szenk wystąpił w "The Voice Kids" po wyjściu ze szpitala. Urbańska komentowała

Uczestnicy, aby nikogo nie forować, wystąpili na siedząco, jednak to nie przeszkodziło im skraść serc trenerów oraz Tomasza Kammela. "Odkąd tu jestem, to nie pamiętam takiego występu w 'The Voice Kids'. Dzięki Natasza" - mówił prowadzący.

"To było naprawdę coś pięknego. Zmierzyliście czymś dostojnym, poważnym" - zachwycała się Cleo.

"Opowiadaliście o bardzo ważnym temacie, bo o miłości, a ja wam uwierzyłem. Jako artyści potraficie przykuć uwagę" - mówił Baron, który docenił przede wszystkim Szymona, który jak przyznał "miał niełatwo, aby wspiąć się na scenę".

Na koniec głos zabrała Urbańska. "To była absolutnie głęboka woda kochani i wypłynęliście na brzeg" - mówiła. "Szymon, twoje poświęcenie jest po prostu godne wielkich braw" - chwaliła uczestnika trenerka.

"Szymon przekonał się, że show-biznes to tez adrenalina, która pozwala nie czuć bólu" - rzucił Tomasz Kammel.



Szymon Szenk zabrał głos po odpadnięciu z "The Voice Kids"

Ostatecznie do kolejnego etapu przeszła Milena Kluczyńska.

Szymon Szenk po programie podziękował produkcji oraz trenerce za wsparcie. To już koniec mojej przygody z 'The Voice Kids'. Dziękuje bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogłem się tu znaleźć. Dziękuję moim rodzicom, że jeździli że mną do studia w Warszawie wspierali i że mnie zgłosili. (...) Dziękuje całej produkcji 'TVK' za to, że byli super extra mili. Dziękuje jeszcze całemu teamowi Nataszy, bo byli najlepszym teamem jaki mogłem sobie wymarzyć. Była to jedna z lepszych przygód w moim życiu i dużo mnie nauczyła" - napisał na Instagramie.