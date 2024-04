10-letnie Laura Dyka i Agata Deja oraz 12-letnia Anastasia Tabakova dostały do wykonania w "The Voice Kids" wielki przebój Miley Cyrus - "Flowers". "To jest numer o kochaniu siebie" - tłumaczyła uczestniczkom Cleo.

Reklama

Dziewczynki miały problem ze zgraniem się w piosence, zwłaszcza w jej końcówce. "Zauważyłam, że nie stanowią tria. Że wdała się tam jakaś konkurencja. Były indywidualnościami, które prezentowały się w inny sposób. To mnie raziło bardzo" - komentowała trenerka.



"Na bitwach będzie wszystko dobrze" - mówiła Tabakova i się nie pomyliła.



Wielki przebój "Flowers" w "The Voice Kids". Popłynęły łzy!

Występ był o wiele lepszy niż na próbach, a trenerzy nie szczędzili komplementów każdej z uczestniczek.

"Wszystkie byłyście cudne. Podobało mi się, ale ta dojrzałość Laury, przemawia za nią najmocniej, aby cię wyróżnić" - komentował Tomson. "Anastasia wjechałaś na scenę jak żywy ogień. Bardzo mi się podobało, widać było, że jesteś zaangażowana" - dodał Baron.

"Bałam się, że nagle będziecie mi tu wyśpiewywać manifest. A tu była kupa radochy. To było świetliste i radosne. Natomiast Agatka, ty jesteś taka mała Nataszka. Ty jesteś taki żywioł i wiesz co masz? Nie można się tego nauczyć. Wiesz, o czym śpiewasz. I to jest ogromny walor. Do tego masz piękny głos, śmigasz i moje serce bije do ciebie" - stwierdziła Urbańska.

Po tych słowach uczestniczka popłakała się z emocji a reszta uczestniczek natychmiast ją przytuliły.

"Wzruszam się, gdy się wspieracie, gdy się zaprzyjaźniacie, gdy jesteście naprawdę drużyną. Narysowałyście nowy obraz tego kawałka. To nie był manifest, to była uśmiechnięta piosenka tego, że trzeba być dla siebie dobrym" - mówiła Cleo. Do kolejnego etapu przeszła Anastasia Tabakova.