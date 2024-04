Laura Moskal do "The Voice Kids" przyjechała z Wilna. 8-latka to laureatka wielu konkursów, a tym razem spróbowała swoich sił w programie TVP. "Już mam karierę" - podsumowała jeszcze przed występem.

Podczas przesłuchań w ciemno młoda wokalistka wykonała utwór "I Dreamed A Dream" z "Nędzników", który śpiewała w przeszłości m.in. Susan Boyle w "Mam talent".



Mimo zachwytów, żaden z trenerów nie zdecydował się odwrócić fotela. Laura pożegnała się więc z programem, a sama po zakończeniu piosenki była wyraźnie smutna.

Trenerzy tłumaczą się z odrzucenia Laury w "The Voice Kids". Co powiedzieli?

"Ile masz lat, przepraszam" - pytała Cleo. Gdy Laura powiedziała, że skończyła 8 lat, trenerka nie dowierzała. "Oszukujesz nas. Na pewno nas oszukujesz" - dodała. "Jak ty masz 8, to my mamy z Tomkiem po 12" - żartował Baron.

"To było takie dojrzałe miejscami, może dlatego się nie obróciłam, bo z jednej strony słyszałam takie maleństwo, które widzę w tej chwili, a gdy uderzałaś w mocne dźwięki, to myślałam: 'cóż to za diwa tam stoi'. Masz w sobie dwa głosy - dziecka i już dojrzały. To nie jest tak, że źle zaśpiewałaś, ty zaśpiewałaś super" - tłumaczyła Cleo.

"Mam nadzieje, że masz marzenie, aby ponownie na tej scenie stanąć. Może w przyszłym sezonie" - dopytywał Baron. "Jak będziesz miała 9-latek to chyba wpadniesz, co?" - namawiał Tomson.

Na koniec uczestniczka wręczyła trenerom prezenty - origami. "Z Laury będą ludzie. Przyjęła te nasze nieodwrócenie się z pogodą ducha. Jeszcze nam prezenty dała" - mówiła już za kulisami Natasza Urbańska. "Przed nią transformacja ze słodziaka w dobrze śpiewające dziecko, które zawojuje scenę" - dodał Tomson.



Występ Laury poniżej od 5:43: