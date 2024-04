W "The Voice Kids" rozpoczęły się bitwy. Widzowie na start tego etapu mogli obserwować zmagania w drużynie Tomsona i Barona. 18 uczestników podzielono na sześć trójek, która wystąpiły ze sobą na scenie programu.



W pierwszym pojedynku zmierzyli się 13-letni Łukasz Matyka, 11-letni Adam Waśko i 12-letni Hubert Sartanowicz. Trio na scenie wykonało utwór Baranovskiego "Lubię być z nią" i mimo problemów na próbach, już na scenie pokazali pełen przekrój swoich umiejętności. "Porwaliście mnie tą piosenką. To była ogromna przyjemność słuchać was i patrzeć na was" - komentowała Natasza Urbańska. Tomson i Baron zdecydowali, że do sing offu przechodzi Adam Waśko.

Utwór "7 Years" Lukasa Grahama wykonali Marta Mąka i Amelia Dembek oraz Kacper Starzomski. Bitwę zdecydowanie wygrała Mąka, którą trenerzy zabrali do kolejnego etapu. "Widać jej skupienie, profesjonalizm i oddanie muzyce. Dlatego wygrała bitwę" - mówili.



Przebój Darii Zawiało w "The Voice Kids". Trenerzy byli zachwyceni

W trzeciej bitwie rywalizowali Mateusz Śliskowski, Olek Kogut i Wojtek Lebioda. Trenerzy wybrali dla nich balladę Take That "Back For Good". "Gdybym była w waszym wieku to miałabym wasz plakat na ścianie" - komentowała Cleo. Z rywalizacji zwycięski wyszedł Olek Kogut.

Amelia Puchalska, Ania Jarząbek i Milena Gajek początkowo zostały podpuszczone przez Tomsona z Baronem, że będą miały do wykonania utwór "Du Hast" Rammsteina. Ostatecznie jednak trenerzy dali im do wykonania utwór Darii Zawiałow "Złamane serce jest OK". "Mam wrażenie, że na Rammsteina się bardziej ucieszyły niż na Darię" - komentował Baron. "Będziecie mogły sobie tu pośpiewać, bo to piosenka mocnej kobiety, która dostała w cztery litery, ale dalej biegnie przed siebie. Nie jest łatwo, ale pędzi. Jak ta piosenka" - mówił Tomson i dodawał, że czasem trzeba wrzucić kogoś do głębszej wody.

Po występie trenerzy nie szczędzili uczestniczkom komplementów. "Amelia, czujesz rocka i twoja skala nie kończy! Po prostu zaśpiewałaś wszystkie dźwięki świata" - komentowała Natasza Urbańska. "Ania, spodobałaś mi się jak przeszłaś falsecikiem z mocnego głosu, nie złamało ci się nic, jak ty to zrobiłaś, nie wiem" - dodała. "Porwała mnie Amelka. To nie było przekrzyczane" - przyznała Cleo.



"Pokazałyście siebie, chociaż przestrzeń nie była duża. Jesteśmy z was dumni i wy też możecie być z siebie dumne. Amelia, twoje przygotowane techniczne, twój kunszt, masz wszystko, aby być wielką wokalistką. Milenko to, że jesteś zdolna to wszyscy wiemy, ale jak pojawiasz się na scenie to wnosisz coś więcej" - komentowali Tomson i Baron. "Mamy niestety tylko jedno miejsce i zabieramy dalej Milenę" - stwierdzili.



Wideo Puchalska, Gajek, Jarząbek - „Złamane serce jest OK” - Bitwy | The Voice Kids Poland 7

Faworyt "The Voice Kids" za burtą. Sensacyjne rozstrzygniecie w show TVP

W przedostatniej bitwie udział wzięli Szymon Hałasa i Miłosz Kurzok oraz Nikodem Pajączek. I to ten ostatni okazał się największym wygranym. Trenerzy podkreślali, że Nikodem śpiewa już jak dorosły i jest gotowy na prawdziwą scenę.

Ostatnie trio wzbudziło najwięcej emocji. Wspólnie wystąpili Sofia Jelonkiewicz, Staś Komorek oraz Wiktoria Szeflińska. I mimo, że faworytem był Komorek (mówiło się, że może wygrać cały program), to do dalszego etapu awansowała niespodziewanie Wiktoria Szeflińska.



"Jestem pod ogromnym wrażeniem" - komentowała Natasza Urbańska. "Stasiu, pamiętam cię na etapach blind, zachwyciłeś nas wszystkich piosenką ‘Anyone’. Dziś będą mówił do ciebie Stachu, bo widzę jak z tygodnia na tydzień nabierasz doświadczenia i męskości. Zaskakujące jak w środku mutacji zdecydowałeś się przyjść do programu i poradzić sobie tak znakomicie. Jesteś wielki. Brawa za to" - mówił Baron do Komorka.

"Uwierzyliśmy w Wiktorię w poprzednim etapie. Odwróciliśmy się jako jedyni i nadal nie wiemy, dlaczego inni tego nie zrobili. W tym trio zdecydowanie wiodła prym" - mówili trenerzy.



Wideo Jelonkiewicz, Komorek, Szeflińska - „Falling” - Bitwy | The Voice Kids Poland 7

Kto awansował do finału "The Voice Kids"? Tomson i Baron musieli podjąć trudne decyzje

W etapie sing off uczestnicy wykonali swoje piosenki z przesłuchań w ciemno. Następnie trenerzy musieli podjąć trudne decyzje.



"Adaś, jesteś młodym dżentelmenem. Potrafisz pokazać to nie tylko uśmiechem i grzeczną nonszalancją, ale i w dźwiękach. Jesteś frywolny, nie spina cię ta scena. Występ nie przeszkadza ci w śpiewaniu, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość" - mówił Tomson. "Marta, najbardziej cenię w tobie to, że ty zanim zaczniesz śpiewać, ten jeden takt wcześniej już emocjonalnie się nakręcasz, to widać na twojej twarzy i twoim skupieniu, ty już śpiewasz tę melodię. I to jest super" - zachwycał się Baron.

"Olek, dobrze jest już mieć tak dobry słuch i tak dobre obycie sceniczne w twoim wieku. Jak się na ciebie patrzy, to przejmuje się tą radość w pełni. Oprócz tego, że jesteś radosnym chłopakiem, to twoje góry są jak góry młodego Michaela Jacksona w The Jackson 5" - komentował Tomson.

"Milenka, gdy zaczynasz śpiewać, można mieć zamknięte oczy i od razu można domyślić się, że to ty. Masz niepowtarzalną barwę głosu" - przyznał Baron. "Nikodem, to już jest dojrzałe śpiewanie" - krótko podsumował Tomson. "Wiktoria, jest w tobie coś magicznego, co pozwala mi obcować z twoim występem w totalnym spokoju, czy jesteś w konkursie, dajesz tak profesjonalny występ, że jest to czysta przyjemność" - dodał Baron.

Ostatecznie do finałowego odcinku awansowali: Nikodem Pajączek, Milena Gajek oraz Wiktoria Szeflińska.