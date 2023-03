11-letni Filip Płażalski z Drawska Pomorskiego zaśpiewał w "The Voice Kids" utwór "When You Wish Upon A Star" Cliffa Edwardsa (nagrodzona Oscarem piosenka z filmu "Pinokio"), zaskakując wszystkich operowym głosem.

Chłopak odwrócił wszystkie fotele i zachwycił trenerów.

Reklama

"Z której planety do nas przyfrunąłeś. To, co wykonałeś, było nieprawdopodobne. Nie słyszeliśmy w tym programie takiego czegoś" - mówił Baron.

"Rzadko mi się tutaj zdarza, że totalnie nie wiem, co powiedzieć. I mnie tak wmurowało, że po kilku dźwiękach obróciłam się, ale nie wiedziałam, jakie mam plany na ciebie, gdzie cię w drużynę włożę, nieważne, odwracam się. Masz tak niesamowity talent, tak niesamowitą skalę głosu, że jestem w totalnym szoku. Nieczęsto zdarzają się takie talenty klasyczne" - zachwycała się Cleo.

Ostatecznie 11-latek trafił właśnie do jej drużyny.



Kim jest Filip Płażalski?

Szersza publiczność mogła poznać Filipa w 2021 r. w "Mam talent" (zaśpiewał wtedy przebój "Time to Say Goodbye" (posłuchaj!), który wykonywali Andrea Bocelli i Sarah Brightman).

"Jezu, ja się cała spociłam!" - komentowała występ Agnieszka Chylińska. "Życzę ci, aby spełniły się twoje marzenia, żebyś był szczęśliwy z tego powodu" - wtórowała Małgorzata Foremniak. Młody śpiewak usłyszał trzy razy "tak", ale ostatecznie nie znalazł się w gronie półfinalistów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Łzy płyną same do oczu TVP