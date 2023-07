Przypomnijmy, że odkąd z programem "The Voice Kids" pożegnał się Dawid Kwiatkowski, trwają nieustanne spekulacje na temat tego, kto powinien zostać nowym trenerem w programie.

W ostatnich miesiącach przez media przewinęło się kilka nazwisk. Najpierw jako faworyta widziano Kubę Szmajkowskiego.

Następnie spekulowano, że pracę niemal na pewno dostanie Marina Łuczenko-Szczęsna. Plotek donosił jednak, że jej szansę na angaż są mniejsze, a do gry miały włączyć się kolejne nazwiska. Wśród kandydatów na fotel trenera znaleźli się też: Roksana Węgiel, Anna Karwan oraz Grzegorz Hyży, a nawet Natalia Nykiel.

Reklama

Sama Marina w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że jej kandydatura do "The Voice Kids" jest tylko i wyłącznie plotką, jednak dodała tez, że "były podchody" ze strony telewizji, które jednak skończyły się bez konkretów.

Cleo na wylocie z "The Voice Kids"? Fani zrozpaczeni, wokalistka zamieszcza komentarz

W ostatnich dniach dyskusja na temat obsady foteli trenerskich w "The Voice Kids" zeszła na temat Cleo . Pudelek, powołując się na swojego informatora w TVP, donosił, że uwielbiana gwiazda miała niespodziewanie podjąć decyzję o zakończeniu pracy przy talent show.

"Odejście Cleo było niespodziewane. Produkcja była bardzo zaskoczona" - mówi osoba pracująca przy programie. Menedżer wokalistki nie chciał udzielić żadnego komentarza związanego z odejściem z show TVP.

Nowymi twarzami w "The Voice Kids" miały zostać natomiast wspomniana Marina oraz Natasza Urbańska.

"Natasza i Marina znają się jeszcze z czasów dawnego Buffo, dlatego produkcja liczy, że panie świetnie się dogadają, mimo że są osobami o różnych charakterach" - cytuje serwis anonimowego informatora.

Jak na plotki wokół swojej osoby zareagowała Cleo? Na Facebooku gwiazdy pojawił się wymowny komentarz. "Nie wierzymy w żadne plotki i jedziemy dalej!" - napisała, co jej fani odebrali jako zdementowanie tego, co podały media.

Kiedy startuje nowy sezon "The Voice Kids"?

Siódmą edycję "The Voice Kids" będzie można prawdopodobnie oglądać w TVP dopiero wiosną 2024 roku. Jednak nazwiska trenerów poznamy dużo wcześniej. Pod koniec sierpnia odbędą się nagrania etapu przesłuchań w ciemno do wspomnianego formatu. To zazwyczaj przed ich startem Telewizja Polska potwierdza, kto będzie oceniał uczestników w każdym ze swoich trzech programów.