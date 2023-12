Dotychczas organizatorzy Sylwestrowej Mocy Przebojów ujawnili, że w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski. Zagranicznymi gwiazdami będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).



Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: Co już wiemy o imprezie Polsatu?

Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.

26-letni Matteo Bocelli to syn słynnego tenora Andrei Bocellego . Jak na Włochów przystało, rodzina jest dla nich najważniejsza - uwielbiają spędzać czas w jej gronie.

"We Włoszech mamy takie powiedzenie: 'Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi'. To oznacza, że Boże Narodzenie spędza się z rodziną, a Wielkanoc z kim chcesz. Dlatego większość Świąt Bożego Narodzenia w swoim życiu spędziłem w domu rodzinnym w Forte dei Marmi" - powiedział Matteo w jednym z wywiadów.

Jak wyglądają święta w rodzinie Bocellich?

Tradycyjnie, w domu Bocellich nie może obyć się bez rodzinnego, wspólnego pójścia na Pasterkę. "Najbardziej lubię ubieranie choinki oraz budowanie szopki, gdy mogę układać jej poszczególne elementy: figury Jezusa, Józefa i Maryi oraz zwierząt" - opowiada 26-latek.

"Najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałem pod choinkę, to czas, który mogłem spędzić z rodziną. Doceniam to zwłaszcza teraz, gdy koncertuję na całym świecie i tego czasu dla rodziny mam nieco mniej. A w dzieciństwie... no cóż zawsze byłem bardzo szczęśliwy, gdy otrzymywałem klocki Lego" - zdradza ze śmiechem Matteo Bocelli.

Dodajmy, że w ramach promocji swojego solowego debiutu "Matteo" syn Andrei Bocellego jesienią zaśpiewał na trzech koncertach w Polsce. W przyszłym roku powróci do naszego kraju na kolejne trzy występy - zaśpiewa w Poznaniu (Sala Ziemi, 20 czerwca), Krakowie (ICE, 22 czerwca) i Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki, 27 czerwca).