Sylwester Polsatu 2023: Jak wygląda scena w Chorzowie?

Tegoroczna scena Sylwestrowej Mocy Przebojów została zlokalizowana na błoniach Stadionu Śląskiego. To ponad 850 metrów kwadratowych ekranów LED o podwyższonym kontraście i wysokiej rozdzielczości i 1200 punktów świetlnych. Szerokość sceny to aż 70 metrów i 33 metrów wysokości w szczycie o łącznej wadze konstrukcyjnej aż 420 ton co przekłada się na aż 19 tirów sprzętu.

W centralnym punkcie znajduje się ogromny zegar, który odmierza czas do północy. Jego montaż i efekty 3D to efekt pracy wielu godzin plotera i modelatorów.

"Scena jest cudowna. Jestem przekonany, że to wygląda wszystko idealnie, piękna scena, chyba najpiękniejsza w Polsce i najlepszy sylwester, nie ma alternatywy. To jest najlepszy wybór. Ja, gdybym miał wybierać i gdzieś się teraz bawić i uruchamiać domówkę to na pewno wybrałbym Polsat. To cudowny wachlarz artystów, a scena to prawdziwy sztos" - opowiada nazywany polskim królem latino Skolim.

Pod wielkim wrażeniem sceny jest także Dawid Kwiatkowski: "Scena jest tak ogromna, że trzeba uważać jak daleko człowiek idzie, bo można nie wrócić do końca utworu" - śmieje się wokalista, który 1 stycznia skończy 28 lat.

"To, co teraz tutaj widzimy to wielogodzinny, wielotygodniowy efekt pracy wielu osób. Montaż takiej sceny jest ogromnym przedsięwzięciem począwszy od pomysłu, a na wykonaniu kończąc. Chcemy witać nowy rok w naprawdę cudownej scenerii i jestem pewien, że efekt końcowy jest piorunujący" - podsumował Marcin Kalinowski, producent kreatywny Sylwestrowej Mocy Przebojów 2023.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023 w Polsacie: Kto wystąpi w Chorzowie?

Występy gwiazd w ten wyjątkowy wieczór w roku będą zapowiadać dwa znane i lubiane duety prowadzących: prowadząca program "Farma" Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz - prezenter i osobowość telewizyjna, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wraz z nimi pojawi się na scenie również Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet, której towarzyszyć będzie aktor Adam Zdrójkowski.



Na Sylwestrowej Mocy Przebojów zaprezentują się między innymi, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Lady Pank, Doda, Smolasty, Feel, Majka Jeżowska, Skolim, Marcin Miller i Boys, Urszula, Enej, Oskar Cyms i wielu innych. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: gdzie oglądać?

Transmisja imprezy rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie telewizji Polsat. Wydarzenie będzie można również obejrzeć online na Polsat Go oraz na stronie Interii.

Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami jest Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet, Fakt i Interia.