Dotychczas organizatorzy Sylwestrowej Mocy Przebojów ujawnili, że w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski.

Na początku Dawid Kwiatkowski przyznał się, że nie najlepiej mu poszło w tym roku trzymanie się postanowień. - Na początku tego roku w styczniu stworzyłem specjalną notatkę z postanowieniami i ostatni raz patrzyłem na nią chyba w maju - z uśmiechem na ustach powiedział wokalista.

Za to stricte zawodowo Dawid Kwiatkowski miał pełne ręce pracy. - W kwestiach muzycznych to praca nad płytą. Zagrałem 60 koncertów w tym roku, zaczynając od Sylwestra, kończąc teraz również na Sylwestrze. To był dobry rok. Nie był to najlepszy rok w moim życiu, ale mogę go zaliczyć do tych dobrych - zdradził muzyk i na pytanie, jak zapatruje się na 2024 r., odpowiedział - Wszystko zależy ode mnie i od podjętych przeze mnie decyzji. Na początku stycznia wydam płytę, więc w mojej głowie i w marzeniach chciałbym, by to był najlepszy rok.

A czego dowiedzieliśmy się o nadchodzącym albumie "Pop Romantyk"? Z początku Dawidowi cisnęło się na usta słowo "pomidor", lecz finalnie udało się go nieco pociągnąć za język. - Płyta wychodzi 19. stycznia, czyli już bardzo niedługo. "Pop Romantyk" to 10 piosenek, ale w przyszłości płyta może się jeszcze rozwinąć - odpowiedział.

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Dawid Kwiatkowski planuje postawić na elegancję. - Mówiłem już swojej stylistce, że raczej idziemy w kierunku klasycznym, niż tym, gdzie dominują cekiny. I tak nie wygram tego konkursu na to, kto będzie miał na sobie więcej kryształków, więc wolę trzymać się elegancji. Nie biorę w tym udziału - śmiał się wokalista. Zdradził również, że na scenie pojawi się w wyczekiwanym przez niego duecie.

- Ja bardzo lubię tę noc i nie tylko dlatego, że mam wtedy urodziny. Lubię jak się dużo dzieje, lubię jak nie mogę otworzyć oczu przez światła, które są wszędzie i tę wszechobecną nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy - dodał Dawid Kwiatkowski.

Sylwestrowa Moc Przebojów. Kto wystąpi?

Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.

Poza ogłoszonymi do tej pory polskimi artystami, na chorzowskiej scenie pojawią się dwie zagraniczne gwiazdy. Będą to Matteo Bocelli oraz Danzel. Organizatorzy zdradzili również, że podczas imprezy usłyszymy wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.

