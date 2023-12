- Ponieważ jesteśmy razem z całym zespołem, to jest to fajna okazja do spędzenia sylwestra właśnie z ludźmi, którzy najbardziej się rozumieją, bo ta praca nas bardzo zbliża - znamy się już prawie 20 lat i gramy w tym składzie, więc to jest jak sylwester w rodzinie - opowiada Urszula w rozmowie z Interią.

- To na pewno nie jest czas na odpoczynek, bo jak znam życie to będzie histeria z fryzjerem, z ubieraniem się na czas. Nawet jak tym się nie przejmujesz, to musisz się spieszyć, musisz wejść w ten rytm takiego pośpiechu - dodaje przed Sylwestrową Mocą Przebojów .



W najbliższym czasie na rynku ponownie ma pojawić się nieco zmieniona wersja płyty "Czwarty raz", która w oryginale została wydana w 1986 r.

- Mamy kilka teledysków, które robiła Małgosia Potocka, kilka robiliśmy będąc w Chicago z Budką Suflera. Mój syn mówił, że 'mamo, niemożliwe, że grałaś solówkę na gitarze'. Odpowiadam mu, że może nie grałam, ale bardzo dobrze udawałam. Zobaczyć mnie taką 20-paroletnią to duże przeżycie - wspomina Urszula.

Wokalistka zwraca uwagę, że koncerty sylwestrowe rządzą się swoimi prawami, dlatego w Chorzowie dla widzów Polsatu oczywiście przypomni swoje wielkie przeboje.

- No bo jak ma mi się podobać piosenka, której nigdy wcześniej nie słyszałem, na tej właśnie zasadzie - śmieje się.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Chorzowie?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms , Kuba Szmajkowski, Boys , Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).



Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.