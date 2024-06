Camila Cabello - "C, XOXO" (28.06)

Czwarty studyjny album Camili Cabello - "C,XOXO" - ukaże się 28 czerwca. To płyta napisana przez wokalistkę o kubańskich korzeniach, którą wyprodukował El Guincho. Magazyn "Paper" jeszcze przed premierą chwalił album gwiazdy za "emocjonalną bezpośredniość i surowość", nazywając jednocześnie "C,XOXO" najodważniejszym solowym albumem gwiazdy.

Album promowany jest singlami "I LUV IT" oraz "He Knows", z gościnnym udziałem Lil Nas X. Na płycie gościnnie pojawią się też m.in.: City Girls, Playboy Carti oraz Drake, który razem z wokalistką nagrał numer "Hot Uptown". Co ciekawe przy okazji tej współpracy, wielu fanów artystki było przekonanych, że Cabello ma romans z Kanadyjczykiem po tym, jak przyłapano ich na wspólnym wyjeździe na wakacje na Turks i Caicos.

"Po pierwsze nie wybraliśmy się wspólnie na wakacje. Traktuje go jak ziomka, to był zwykły przyjacielski wypad" - dementowała, po czym zasugerowała, że nie było to jedynie towarzyskie spotkanie, ale wiązało się też ze wspólną pracą.

Megan Thee Stallion - "Megan" (28.06)

"Megan" to tytuł trzeciego długogrającego albumu jednej z najbardziej rozchwytywanych raperek. Następca "Traumazine" z 2022 roku promowany jest singlami "Cobra", "Boa" i "Hiss". Dla gwiazdy będzie to pierwsze wydawnictwo, które ukaże się w jej własnej wytwórni Hot Girl Productions, którą powołała we współpracy z Warnerem po tym, jak w 2024 roku ogłosiła, że rozstaje się z dotychczasowymi opiekunami jej kariery - 300 Entertainment i 1501 Certifed.

Nowy album MTS opisuje jako "odnowienie, odrodzenie", ale zauważa również, że "na płycie znajdują się piosenki, które opowiadają o pozytywnych chwilach". "Wybrałam węża jako symbol projektu ponieważ jest on symbolem jej odnowy" - czytamy w "Women’s Health".



Ice Spice - "Y2K" (26.07)

"Y2K" to długo wyczekiwany debiut nowego objawienia amerykańskiej sceny hiphopowej, jaką jest raperka Ice Spice. Gwiazda tegorocznego Open'era już na początku roku zapowiedziała album, na którym znaleźć ma się "szalona współpraca". Na razie lista gości i utworów trzymana jest w tajemnicy.

To nie przeszkadza dziennikarzom, aby pompować balonik przed nadchodzącą premierą. Wiele redakcji okrzyknęło zapowiadany debiut Ice Spice jednym z najbardziej wyczekiwanych krążków roku. Tytuł "Y2K" nawiązuje do daty urodzin artystki (1 stycznia 2000 r.).

Foster The People - "Paradise of State of Mind" (16.08)

Trzy lata milczenia od amerykańskiej grupy przerwał singel "Lost In Space", który był zapowiedzią czwartego albumu grupy.

"Płyta zaczęła się od próby skrzyżowania disco, funku, gospel, jazzu i wszystkich tych dźwięków z końca lat 70. XX wieku. To był taki piękny czas, kiedy te różne style muzyczne krzyżowały się ze sobą. Czas takich artystów, jak Nile Rogers i Chic, Tom Tom Club i Giorgio Moroder" - zdradził Mark Foster.

"Chciałem się w to zagłębić i dowiedzieć się, co ci twórcy wtedy robili. Myślałem również o tym, że tamta epoka ma muzyczne i społeczne podobieństwa do czasów, w których znajdujemy się teraz. Z gigantyczną recesją, politycznymi zawirowaniami po Wietnamie i innymi poważnymi napięciami. Ale potem zobaczyłem te przejawy radości w muzyce i zacząłem myśleć o radości jako akcie sprzeciwu" - dodał artysta.

Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Sabrina Carpenter na 2 miesiące przed wydaniem swojego nowego albumu została uznana za królową wakacji. Wszystko za sprawą jej przebojów "Please, Please, Please", a przede wszystkim "Espresso", który już teraz został okrzyknięty największym przebojem lata przez Pitchfork.

"Espresso" to czwarty przebój Carpenter notowany na liście Billboard Hot 100 i pierwszy, który trafił do Top 5. Piosenka była także numerem 1 na globalnej, amerykańskiej i brytyjskiej liście przebojów Spotify, pojawiła się w notowaniach także w blisko 70 innych krajach, z czego w 50 plasowała się w Top 5. W Polsce pnie się w górę w zestawieniu Airplay, gdzie obecnie zajmuje 10. miejsce.

"To dla mnie wyjątkowy projekt i mam nadzieję, że was również taki będzie" - mówi o nowej płycie była gwiazda Disneya.