Oni debiutowali w Polsacie. Teraz zagrają na Polsat Hit Festiwal

25 maja będziemy mieli okazję wrócić wspomnieniami do wzruszających debiutów. Organizatorzy przygotowali w programie występy z artystami. Dla wielu z nich udział w wydarzeniach Polsatu otworzył drogę do sukcesu.

Na sobotniej scenie podczas sentymentalnej części festiwalu zagrają Krzysztof Zalewski, Enej, Ania Dąbrowska, Afromental, Zakopower i Kuba Badach. Tych nazwisk nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak się rozpoczynała ich kariera?

Reklama

Ania Dąbrowska

Anię Dąbrowską po raz pierwszy zobaczyliśmy na ekranach Polsatu w 2003 roku, gdy Hit Festival odbywał się pod nazwą TOPtrendy. Piosenkarka nie posiadała na koncie jeszcze żadnej płyty i wystąpiła z piosenką "I see".



Dopiero rok później wydała debiutancki album "Samotność po zmierzchu", który przyniósł jej ogromny sukces oraz trzy nagrody w konkursie Fryderyk. Dzięki wysokiej sprzedaży zagrała na scenie TOP podczas TOPtrendy w 2005 roku.



Afromental

Zespół Afromental pojawił się na festiwalu w 2007 roku za sprawą singla "I've Got What You Need". Zaprezentował się w Sopocie rywalizując o nagrodę dla debiutantów Trendy z sześcioma wykonawcami.



Pomimo przegranej z zespołem Bracia, dwa lata później Afromental wydali płytę "Playing with pop", który otrzymał status złotej. W tym czasie ich muzyka pojawiła się także w filmie "Kochaj i tańcz".

Zakopower

Zakopower od 20 lat cieszy się ogromną popularnością zarówno w Polsce, jak i Europie. Dzięki głosom publiczności w 2005 r. grupa zwyciężyła konkurs Trendy z piosenką "Kiebyś ty", a rywalizowała, m.in. z Sidney Polakiem.

Lider zespołu, Sebastian Karpiel-Bułecka, przyznał po występie: "Widać, że ludzie naprawdę dobrze się bawili. Czuć było pozytywne wibracje". Od 2010 r. Zakopower koncertuje po całym świecie i występuje na międzynarodowych festiwalach.



Enej

Zespół Enej w 2011 r. został zwycięzcą "Must Be the Music. Tylko Muzyka" emitowanego w Telewizji Polsat, który okazał się dla nich trampoliną do sukcesu.



Dwa lata później grupa wygrała w kategorii Największe Przeboje Roku 2012 podczas TOPtrendy 2013 z piosenką "Tak smakuje życie". Rywalizowała, m.in. z Eweliną Lisowską, Rafałem Brzozowskim, LemON, czy Sylwią Grzeszczak.



Krzysztof Zalewski

Podczas sentymentalnej części Hit Festiwalu nie zabraknie Krzysztofa Zalewskiego. Artysta zadebiutował w Polsacie w 2004 roku zostając laureatem programu "Idol". Przez następne dziesięć lat występował u boku Katarzyny Nosowskiej, zespołu Japoto i Loch Ness.



Na karierę solową zdecydował się w 2013 roku, wydając album "Zelig" i od tego czasu regularnie występuje w ramach trasy koncertowej Męskiego Grania. Aktualnie gra koncerty na największych festiwalach w Polsce, a w 2022 roku był gospodarzem Earth Festival w Uniejowie transmitowanego przez Polsat.



Kuba Badach

Gościem wydarzenia będzie również Kuba Badach. Na polskiej scenie muzycznej jest już niemal 25 lat. Solowy sukces przyniosły mu covery piosenek Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego oraz własne aranżajce świątecznych utworów. Wieloletni lider zespołów Poluzjanci i The Globetrotters.



W 2020 r. został jurorem programu "The Four. Bitwa o sławę". Podczas festiwalu usłyszymy go także u boku Andrzeja Piasecznego.



Polsat Hit Festiwal. Kto wystąpi?

Od 24 do 25 maja w Sopocie odbędą się jubileusze wielkich nazwisk: Danzela, Majki Jeżowskiej, Golec uOrkiestra oraz Andrzeja Piasecznego.

Wystąpią również artyści, których płyty rozeszły się w tysiącach egzemplarzy, a o największy przebój roku powalczą Doda, Blanka, Margaret, Roxie Węgiel oraz wielu innych.

Ważnym punktem programu jest wyjątkowy występ w ramach "Wodecki Twist", podczas którego największe hity Zbigniewa Wodeckiego wykonają, m.in. Mery Spolsky, Natalii i Pauliny Przybysz, Dawida Tyszkowskiego.

Bilety są dostępne na stronie biletyna.pl, a transmisja odbędzie się w telewizji Polsat.