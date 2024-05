Blanka zasłynęła rok temu, dzięki piosence "Solo", z którą reprezentowała Polskę na Eurowizji. Ikoniczna "Bejba" pozostała nam na długo w pamięci, a singel zgarnął milionowe wyświetlenia. Stajkow jest jedyną polską artystką, która dostała się na brytyjskie listy przebojów w ciągu ostatnich 10 lat.

Z okazji swoich 25. urodzin wokalistka wypuściła singel "If U Want Me", który zwiastuje pierwszą biletowaną trasę koncertową piosenkarki "BLANKA Summer Tour".

Wideo Blanka - If U Want Me [Official Audio]

"'If U Want Me' to piosenka bliska mojemu sercu, opowiadająca o pożądaniu kogoś, kto jest dużo piękniejszy na zewnątrz niż w środku. Opowiada o tym, kiedy budzisz się w samą porę, aby zobaczyć prawdziwe ja osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś/eś. Okazuje się, że to była po prostu dobra pierwsza randka, przyjemna przejażdżka samochodem, ale pod tym wszystkim kryły się kłamstwa i nic więcej. To wszystko była tylko przykrywka i on/ona nigdy tak naprawdę nie myślał/a o tobie na serio" - mówi Blanka.

Występy są zaplanowane na lipiec i sierpień. Wokalistka po kolei w Koszalinie, Kołobrzegu, Ustroniu, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Kętrzynie, Ostródzie i Rudzie Śląskiej. Co ciekawe, tylko w Kołobrzegu zagra dwa koncerty - 18 lipca i 15 sierpnia.

Blanka zagra na Polsat Hit Festiwalu

W ten weekend będziemy mogli zobaczyć Blankę na Polsat Hit Festiwalu. Gwiazda zapowiada odświeżoną wersję "Solo" oraz gości, którzy pojawią się z nią na scenie.

"Nie będę na scenie solo, ale z zaproszonymi gośćmi. Będzie to nieco zmieniona, odświeżona wersja tej piosenki. Na razie nie będę zdradzać szczegółów. Zmienimy pewien element choreograficzny i nie tylko, będzie się działo" - mówi Blanka w rozmowie z portalem Dziennik.pl.

Przyznaje, że występ w Sopocie był jednym z jej marzeń.



15 maja wzięła udział w konferencji festiwalowej, na której ogłoszono program wydarzenia. Pojawili się również inni artyści, którzy zagrają w Operze Leśnej, m.in. Margaret, Doda, Roxie Węgiel, Smolasty, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny.

Podczas festiwalu odbędzie się wiele wyjątkowych koncertów. Mowa tu o jubileuszach Andrzeja Piasecznego, zespołu Golec uOrkiestra, Danzela i Majki Jeżowskiej. Nie zabraknie części związanej z artystami, którzy debiutowali w Telewizji Polsat (Krzysztof Zalewski, Kuba Badach, Ania Dąbrowska, Enej, Afromental, Zakopower).

Jednym z ważniejszych punktów będzie projekt "Wodecki Twist", w ramach którego młodzi wykonawcy zaśpiewają piosenki Zbigniewa Wodeckiego.