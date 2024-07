Orkiestrę Dorosłych Dzieci tworzą muzyczni przyjaciele Jurka Owsiaka, dobrze znani polskiej publiczności. Krótki występ tej supergrupy towarzyszył ogłoszeniu wyników tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Nazwa nowego zespołu nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista Orkiestry Dorosłych Dzieci.

Kto tworzy Orkiestrę Dorosłych Dzieci?

Trzon nowego projektu oprócz Kupczyka tworzą gitarzyści Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski (do 1996 r. w zespole Ira), Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 basista Oddziału Zamkniętego), Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Adam Wolski (wokalista Golden Life), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista znany z m.in. Acid Drinkers, Flapjack, SIQ) i Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu Piotr Łukaszewski).

Poza podstawowym składem gościnnie na scenie pojawiają się m.in. Tatiana Okupnik, Lanberry (trenerka "The Voice of Poland") i Ania Brachaczek (wokalistka i basistka Biff i SIQ, prywatnie partnerka Ślimaka).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk z solowym albumem. „Ukłon w stronę fanów” INTERIA.PL

Orkiestra Dorosłych Dzieci będzie jedną z gwiazd tegorocznej, jubileuszowej edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku-Broczynie (woj. zachodniopomorskie). Ekipa ujawniła właśnie, że wśród licznych gości na ich koncercie pojawią się także liderzy Red Lips - prywatnie będący małżeństwem wokalistka Joanna "Ruda" Lazer i gitarzysta Łukasz Lazer.

"Usłyszycie m.in. piekielnie mocną wersję 'To co nam było'. Uwielbiamy pracować z tak zdolnymi ludźmi! Zróbmy hałas dla Red Lips" - zapowiedziała Orkiestra Dorosłych Dzieci.

Wspomniana piosenka "To co nam było" to największy przebój Red Lips (ponad 37 mln odsłon). Liderzy tej grupy w 2015 r. wystąpili na Przystanku Woodstock (to ówczesna nazwa Pol'and'Rock Festival) w projekcie pod szyldem Kuba Płucisz i Goście, a wcześniej - razem z innymi gośćmi - wzięli udział w nagraniu nowej wersji przeboju "Mój dom 2015".

Ruda jest dobrze znana telewizyjnej publiczności - ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".