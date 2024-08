Szymon Chwalisz na swoich gitarach areografem maluje portrety gości Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanku Woodstock). Instrumenty później trafiają na aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przynosząc w sumie kilkaset tysięcy zł.

- Same trójki - trzy gryfy, trzynasta gitara, trzydziesty Pol'and'Rock i 33. finał za chwilę, tak się poskładało - opowiada Szymon Chwalisz w rozmowie z Interią.

Na tegorocznym instrumencie znalazły się portrety następujących wykonawców: Michał Wiśniewski, Sandra Nasić (Guano Apes), Mery Spolsky, Grzegorz Skawiński, Leszek Lichota, Zygmunt Miłoszewski, Fokus i Rahim (Paktofonika). Dodatkowo w formie graficznej zostały uwzględnione grupy Coma oraz Orkiestra Dorosłych Dzieci.

Pol'and'Rock Festival 2024: Wyjątkowy Michał Wiśniewski na wyjątkowej gitarze

Wyjątkowo wypadł Michał Wiśniewski, bo w przeciwieństwie do pozostałych osób ma kolorowe - czerwone - włosy. Co ciekawe, Szymon Chwalisz zna się z liderem Ich Troje jeszcze dłużej, niż maluje woodstockowe gitary, a ich znajomość zaczęła się od pomalowania dla Wiśniewskiego kasku na rajdy samochodowe.

- Stwierdziliśmy, że jak nie zrobię Michałowi czerwonych włosów, to będzie jakiś skandal. A poza tym myślę, że koncert Ich Troje będzie absolutnie wyjątkowy, więc jest to jak najbardziej uzasadnione - podkreśla Szymon Chwalisz.

- Dla mnie i Michała to jest taka fajna klamra, bo ja tu się czuję, jak u siebie, a dla niego to jest wszystko nowe i mam zamiar się nim zaopiekować, żeby się tu dobrze czuł. Myślę, że to będzie dla niego - ale także wszystkich uczestników - wyjątkowe wydarzenie. To będzie szaleństwo - dodaje.

Koncert Ich Troje na Pol'and'Rock Festival 2024 odbędzie się 3 sierpnia na Małej Scenie od godz. 18:40.