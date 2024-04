Organizatorzy Pol'and'Rock Festival ogłosili listę 18 wykonawców z Polski zakwalifikowanych do udziału w koncertach półfinałowych. Tegoroczne eliminacje przyniosły rekordową liczbę zgłoszeń - nadesłano 1015 zgłoszeń (prawie 300 więcej niż przed rokiem), w tym blisko 120 z zagranicy (z 44 krajów).

Wyboru dokonało jury pod przewodnictwem Jurka Owsiaka. Razem z nim oceny podjęli się Piotr "Dziki" Chancewicz (gitarzysta grup Mech i Haydamaky, realizator, producent), Andrzej Puczyński (prezes zarządu ZPAV, założyciel słynnego studia Izabelin, lider zespołu Exodus), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (Antyradio), Bartłomiej Stolarek (od 2011 r. odpowiada za line up Pol'and'Rock), Bartosz Chodorowski (asystent Owsiaka w WOŚP, współtwórca polowego Radia Woodstock), Adrian Barański (Kręcioła TV), Agata Ryszkiewicz (szefowa Małej Sceny na Pol'and'Rock) i Gatida Grzegorz Dasa-Biały (odpowiadał za rozwój sceny Viva Kultura, obecnie wspiera Dział Muzyczny Fundacji WOŚP).

Reklama

Wytypowane 18 zespołów otrzymuje zaproszenie do występu podczas eliminacyjnych koncertów na żywo, które odbędą się 5-6 lipca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie. W roli gwiazd wydarzenia wystąpią dobrze znani woodstockowej publiczności Transgresja i Pull The Wire, uczestnicy eliminacji sprzed lat.

W ubiegłych latach z eliminacji na sceny Pol'and'Rock Festival (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock) awansowali m.in. Nocny Kochanek, Tabu, Enej Łydka Grubasa czy Kwiat Jabłoni.

W gronie zgłoszonych znalazły się nazwy dobrze znane na polskiej scenie, jak m.in. Afro Kolektyw, Cała Góra Barwinków, Cheap Tobacco, Dziwna Wiosna, House Of Feath, Leniwiec, Letni, Chamski Podryw, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Maja Kapłon, Michał Sławiński Oberschlesien, Nagły Atak Spawacza, Niesłuchowski, Quo Vadis, Rat Kru, Sad Smiles, Wiktor Dyduła, Wu-Hae i Żurkowski.

Sporym zaskoczeniem może być fakt, że zgłosiła się też dowodzona przez Michała Wiśniewskiego grupa Ich Troje, która również nie znalazła uznania w oczach jury. Dotychczasowy dorobek zespołu zamyka "Projekt X" z lipca 2022 r. Lider obecnie koncertuje solo w wydaniu akustycznym - w najbliższym czasie odbędzie się jeszcze występ w Ciechanowie (29 kwietnia), a kolejne zaplanowane są na jesień.

Choć Pol'and'Rock Festival kojarzony jest przede wszystkim z brzmieniami rockowymi, na festiwalu nieraz występowali wykonawcy z popowej sceny, jak choćby m.in. Majka Jeżowska, LemON, Kasia Kowalska, Urszula, Ania Rusowicz, Agnieszka Chylińska, Łzy czy Kamil Bednarek.

Pol'and'Rock Festival - kto zakwalifikował się do półfinałów Eliminacji?

AntyRefleks (rock)

Bibobit (jazz-funk)

Big Bit Kid (rock)

Black Radio (radio)

Cf98 (pop punk, skatepunk)

Daria ze Śląska (pop, elektronika)

Demeted (metalcore)

Dezydery (alternatywa, alternatywny pop, pop rap)

Hamulec (blackened trash, punk)

Insekt (rock)

Konstelacje (rock alternatywny)

Lor (muzyka alternatywna, alternatywny folk)

Lordofon (rock, rap, indie pop)

NANGA (rock alternatywny, trip hop, hip-hop, elektronika)

Polimorfizm (rock, hard rock)

Ptaky (rock)

SICK SAINTS (brutal glam)

WRONA (electro, punk, dark-pop, alternative).

Lista półfinalistów z zagranicy ma zostać ogłoszona wkrótce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Makowski o przyszłości grupy Ptaky INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie). Dotychczas organizatorzy ujawnili połowę tegorocznego line-upu.

Na festiwalu zagrają m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ), Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek i Orkiestra Dorosłych Dzieci.