Jak już informowaliśmy, jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie).

Do startu niebiletowanej imprezy pozostały trzy tygodnie, ale część festiwalowiczów szykuje się do niej już od razu po zakończeniu poprzedniej edycji. Wiele osób przyjeżdża tam z namiotami, umawiając się wcześniej z przyjaciółmi z całej Polski, a nawet ze świata.

Pol'and'Rock Festival 2024: Specjalny apel Jurka Owsiaka

To głównie do nich swój specjalny apel skierował Jurek Owsiak.



"Nie grodzimy pola Pol'and'Rock Festival! Najpierw mówiłem o tym w radio, potem w 'Domowej Orkiestrze', przeczytaliśmy mnóstwo Waszych maili i opinii, którymi dzieliliście się w mediach społecznościowych. Teraz wyraźnie komunikujemy, co zapisaliśmy także w naszym regulaminie: nie grodzimy festiwalowego pola w celu rezerwacji miejsca dla tych, którzy dopiero na Pol'and'Rock przyjadą. Jest czymś normalnym i wytłumaczalnym zajęcie miejsca na 1-2 namioty, które staną obok Waszego, już rozbitego, namiotu, ale nie dotyczy to całych wielkich powierzchni festiwalowego pola, rezerwowanych dla dużych grup" - podkreśla szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Budziło to ogromne kontrowersje i złość w dwie strony - tych, którzy nie mogli się rozbić i tych, którzy miejsca dla kogoś rezerwowali. Najprostszym, choć być może trudnym, sposobem rozwiązania problemu jest rozbicie namiotów za tych, którzy dopiero na teren naszego Festiwalu dotrą. Na temat grodzenia pola zwracać będzie w tym roku szczególną uwagę Pokojowy Patrol. Być może część z Was tytułem rozpędu albo i niewiedzy rozciągnie biało-czerwoną taśmę lub jakoś inaczej wygrodzi teren, wtedy bardzo prosimy, aby stosować się do poleceń Pokojowego Patrolu i działać w zgodzie, aby w żaden sposób nie psuć festiwalowej atmosfery" - dodaje Owsiak.

Tym razem jego wpis w zdecydowanej większości wywołał wiele wyrazów poparcia od woodstockowiczów. W komentarzach dominują pochwały za to, że wreszcie ten temat został postawiony wprost.

"Dziękujemy", "Super", "Nareszcie ktoś się tym zajął na poważnie, rodziło to bardzo dużo konfliktów i nieprzyjemnych sytuacji", "Brawo", "Popieram" - czytamy w komentarzach.

Pol'and'Rock Festival 2024: Kto zagra? Znamy line-up

Przypomnijmy, że organizatorzy na teren festiwalu będą wpuszczali uczestników 31 lipca od godz. 12.

Podczas Pol'and'Rock Festival 2024 wystąpią m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White, niemiecka formacja Electric Callboy, która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, legenda greckiego black metalu - Rotting Christ oraz wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger, Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Ich Troje, Zenek, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projekcie), Mr. Zoob, Transgresja i Wojtek Szumański (zdobywca Złotego Bączka).