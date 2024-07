Open'er Festival 2024 odbędzie się od 3 do 6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Zagrają zarówno międzynarodowe gwiazdy, jak i polscy artyści. W rolach głównych gwiazd pojawią się: Foo Fighters, Dua Lipa, Doja Cat i Hozier.

Na czterech scenach (Orange Main Stage, Tent, Alter oraz Flow) zaprezentuje się w sumie ok. 70 wykonawców z całego świata. Niemal w ostatniej chwili doszło do zmiany w programie.



"Ze względu na chorobę duet Sofi Tukker odwołuje nadchodzące koncerty w Europie, w tym występ na Open'erze. Wkrótce poinformujemy o zmianach w sobotnim (6.07) harmonogramie" - przekazali organizatorzy.



Open'er Festival 2024 - jaka będzie pogoda?

Niemal przez cały czas trwania festiwalu w Gdyni-Kosakowie przewidywane są przelotne opady. Najwyższa temperatura - 25 stopni - spodziewana jest w sobotę, ostatniego dnia imprezy. W nocy należy spodziewać się sporego ochłodzenia, bo temperatury mogą spaść nawet do 11 stopni.

Organizatorzy informują uczestników, by dbali o siebie zarówno w przypadku upałów (nakrycia głowy, kremy przeciwsłoneczne), jak i gorszej pogody (kalosze, peleryny, cieplejsze ubrania).



Ceny biletów na Open'er Festival

Karnet czterodniowy kosztuje obecnie 1089 zł, a wraz z polem namiotowym - 1349 zł. W przypadku wejściówek weekendowych jest to cena 799 zł, a 979 zł z polem namiotowym. Koszt jednodniowego biletu to 529 zł.

Teren imprezy jest otwarty w dniach festiwalowych od 16:00 do 4:00.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką, prawo jazdy, paszport - mTożsamość w aplikacji mObywatel będzie również akceptowana).

"Pamiętaj, że na festiwal przyjeżdża mnóstwo osób, dlatego nie czekaj z wymianą biletu na opaskę na ostatnią chwilę, aby nie spóźnić się na występ ulubionego artysty!" - podkreślają organizatorzy.

Jeśli nie ukończyłeś 16. roku życia, musisz przebywać na festiwalu pod opieką osoby dorosłej. Twój opiekun musi wypełnić odpowiednie oświadczenie deklaracje opiekuna prawnego lub deklarację osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego.

Open'er Festival 2024 - jak dojechać na teren imprezy?

W razie obfitych opadów możliwość parkowania na terenie festiwalu może być ograniczona lub niemożliwa. Jeśli możesz, pozostaw samochód w centrum miasta i skorzystaj z autobusu festiwalowego - czytamy.

Organizatorzy zachęcają do przejazdów autobusową linią Open'er Festival (OF), które będą kursować wahadłowo co kilka/kilkanaście minut w zależności od zapotrzebowania. Trasa łączy okolice dworca Gdynia Główna (ul. Janka Wiśniewskiego) i okolice wejścia na festiwal (ul. Zielona). Ten rodzaj transportu jest bezpłatny dla posiadaczy biletów na festiwal.

Poza tym funkcjonuje również transport publiczny (autobusy i Szybka Kolej Miejska będą miały dodatkowe kursy nocne).