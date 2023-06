Open'er Festival 2023 startuje. Policja zapowiada zwiększone kontrole

"W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych nad bezpieczeństwem uczestników Open'er Festival codziennie będą czuwali pomorscy policjanci" - zapowiedziała rzeczniczka gdańskiej policji podkom. Karina Kamińska.

Wyjaśniła, że funkcjonariusze będą kierowani przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca imprezy, czyli na terenie lotniska Kosakowo oraz w rejony przemieszczania się jej uczestników. "Szczególnym nadzorem objęte zostaną dworce oraz plaża, gdzie fani muzyki będą wypoczywali w przerwach pomiędzy koncertami. Policjanci będą kierowali ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach umożliwiając kierowcom sprawne poruszanie się po Gdyni" - podała.

Zapewniła również, że funkcjonariusze z drogówki będą badać stan trzeźwości kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu imprezy.



"Wydarzenia muzyczne, festiwale, koncerty szybko tracą swój urok, jeśli stajemy się ofiarą przestępstwa. Same działania służb porządkowych i policji nie pozwolą uniknąć tragedii jeśli zachowanie bawiących się będzie nieodpowiedzialne. Zadbajmy, aby z festiwalu zabrać tylko barwne wspomnienia, a nie echo przykrych incydentów" - mówiła Kamińska.

Policjantka zaapelowała do uczestników festiwalu, aby przed rozpoczęciem zabawy zapoznali się z mapą wydarzenia, sprawdzili gdzie znajdują się medycy, wyjścia ewakuacyjne, po to, aby w przypadku zagrożenia dotrzeć w bezpieczne miejsce.



W związku z festiwalem zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu: na ul. Janka Wiśniewskiego - na odcinku jednojezdniowym od przystanku SKM Gdynia Stocznia Uniwersytet Morski do placu Konstytucji tymczasowo będą wyłączone pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum zostanie uruchomiony specjalny pas dla autobusów. Na ul. Zielonej wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu na odcinku od ul. płk. Dąbka w kierunku Babich Dołów. W godz. od 13 do 5 nad ranem wjazd będzie tylko dla mieszkańców oraz właścicieli ogródków działkowych na podstawie wjazdówek wydawanych przez organizatora (na podstawie dokumentu poświadczającego zamieszkanie, zameldowanie lub prowadzoną działalność).



Uczestnicy festiwalu będą mogli skorzystać ze specjalnej bezpłatnej linii autobusowej OF. Autobusy będą kursować wahadłowo co kilka/kilkanaście minut. Pojadą na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP - Janka Wiśniewskiego - Estakada Kwiatkowskiego - Unruga - Bosmańska. W kierunku Babich Dołów autobusy będą odjeżdżać z tymczasowego przystanku przy ul. Janka Wiśniewskiego, w pobliżu Dworca PKP Gdynia Główna. Na trasie nie będą obowiązywać żadne przystanki. W kierunku powrotnym, do dworca, będzie obowiązywać wyłącznie przystanek Obłuże Centrum 05, ale na żądanie - tylko dla wysiadających.



Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe połączenia Szybkiej Kolei Miejskiej. Od czwartku do niedzieli w godzinach nocnych będzie kursować dodatkowo 27 pociągów: 7 relacji Gdańsk Główny - Wejherowo - Gdańsk Główny oraz 20 w relacji Gdańsk Główny - Gdynia Cisowa - Gdańsk Główny. Na odcinku Gdańsk-Gdynia pociągi będą kursować co 15 minut w porze nocnej.

Open'er Festival 2023 - kto zagra w Gdyni?

Pierwszego dnia wystąpią m.in. Central Cee, OneRepublic, Lizzo oraz Lil Nas X.

29 czerwca na Orange Main Stage zagrają Anne-Marie, Machie Gun Kelly, SZA. Dzień zakończy Major Lazer Soundsystem. Drugiego dnia na Tent Stage pojawią się m.in. Kukon, Mrozu oraz Nothing but Thieves. Na Alter Stage wystąpi m.in. Szczyl: 8171 Live, Ezra Collective, a wieczór zakończy Brodka.

Trzeciego dnia na głównej scenie zobaczymy Darię Zawiałow, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys oraz CLUB2020. Na pozostałych scenach będzie można posłuchać m.in. Jacoba Colliera, Underworld, Thundercat, KAMP!, Idę Egberg.

Ostatniego dnia na Orange Main Stage wystąpią Bedoes 2115, Lil Yachty, Labrinth oraz Kendrick Lamar. Na Tent Stage będzie można posłuchać m.in. Girl in Red, PinkPantheress, KALEO oraz Kaśkę Sochacką. Na pozostałych scenach wystąpią m.in. Deaf Can Dance, Kelly Lee Owens, Young Fathers, Destroy Lonely oraz Sylvan Esso.