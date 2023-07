Trzy dni Open'er Festival 2023 za nami. Mimo niepewnych pogodowych prognoz na szczęście nic nie przerwało zabawy w Gdyni. Piątek przyniósł najwyższą dotąd frekwencję, a dziesiątki tysięcy fanów przyjechały specjalnie by podziwiać Arctic Monkeys i Queens of the Stone Age.

Wielu pewnie zastanawia się, co wydarzy się podczas Open'er Festival w sobotę, 1 lipca?

Open'er Festival 2023: kto wystąpi 4. dnia? Jaka będzie pogoda?

W Gdyni prognozuje się maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, ale także północny wiatr, który wpłynie nieco na temperaturę odczuwalną. Możliwe są lokalne opady w godzinach wieczornych, a wtedy też temperatura spadnie do ok. 16 stopni Celsjusza.

Jak zawsze - warto zabrać ze sobą coś cieplejszego do ubrania.

W sobotę przed nami koncerty m.in. Bedoesa 2115, Lil Yachty'ego, Labrintha, Kaleo czy Riny Sawayamy. Główną scenę zamknie legendarny raper Kendrick Lamar.

Ten dzień koncertem na Tent Stage o 17 otworzy Kaśka Sochacka. Poza polską wokalistką będzie można posłuchać na tej scenie także m.in. Girl In Red czy Pinkpanthers.

Tegorocznego Open'era na Alter Stage zamknie Destroy Lonely, a o 2 w nocy na Beat Stage zaprezentuje się Paco Osuna.

Pełna rozpiska artystów występujących 1 lipca prezentuje się następująco: