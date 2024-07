To marka wśród festiwali w Europie! Dlaczego warto jechać na OFF Festival?

"Nie mamy pojęcia, jak robi się festiwale, ale robimy go. Łamanie schematów, wyznaczanie trendów? Proszę bardzo" - tak wspominał przygotowania do pierwszej edycji OFF Festivalu jego pomysłodawca, Artur Rojek. Razem ze swoją żoną, Anną, chcieli w Polsce imprezy, która miesza muzyczne gatunki i prezentuje najciekawsze zespoły ze świata i sceny alternatywnej. Blisko dwie dekady później katowicki OFF to marka sama w sobie - festiwal wyróżniony m.in. European Festival Award i uznawany przez polskie, jak i zagraniczne media za jeden z najciekawszych nie tylko na naszym kontynencie.

Stali bywalcy doceniają go przede wszystkim za różnorodność programu i atmosferę, jaka panuje w trakcie festiwalu na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach. "OFF stał się czymś w rodzaju oazy dla tych, którzy mają dość typowych line-upów" - napisał o nim magazyn "Clash Music". Oazą dosłownie, bo dzięki położeniu w malowniczej części Katowickiego Parku Leśnego, koncertów słucha się w wyjątkowo przyjemnych warunkach.

OFF to wydarzenie dość kameralne, ale robione na światowym poziomie. Od samego początku istnienia przyświeca mu ważny, edukacyjny cel. "Stawiamy na odkrywanie nowych artystów, gatunków, dostarczanie emocji i muzycznych niespodzianek" - tłumaczy Artur Rojek, co roku zapraszając na OFFa artystów i zespoły, których próżno szukać w programach podobnych wydarzeń w kraju, a którzy odpowiadają za nowe kierunki w muzyce i inspirują słuchaczy i innych twórców na świecie. Docenił to m.in. brytyjski "Guardian" wymieniając katowicką imprezę na liście 10 najlepszych, europejskich festiwali muzycznych. Docenił także amerykański, prestiżowy serwis Pitchfork, polecając OFF Festival wśród najważniejszych letnich festiwali także poza Europą.

Lata konsekwentnej pracy i dbałości o wartość edukacyjną festiwalu sprawiły, że wymyślone przez Artura Rojka wydarzenie może się dziś pochwalić najbardziej różnorodnym programem pośród imprez muzycznych w kraju. Fani przyjeżdżają na OFF Festival Katowice, aby posłuchać alternatywnego rocka, jazzu, muzyki elektronicznej czy metalu, za każdym razem wracając do domów z listą nowych zespołów i nazwisk, które zrobiły na nich duże wrażenie na żywo.

Na OFFie, jak przystało na festiwal, który chce edukować muzyką i otwierać przed festiwalowiczami jej najciekawsze nowe rejony, słychać też hip-hop w ambitnym wydaniu. Okazję, by go zaprezentować mają i polscy artyści, i najgorętsze nazwiska z zagranicy, by wymienić tu tylko tak zasłużonych dla rapowej sceny i zaproszonych w ostatnich latach do Katowic Raekwona, MF Dooma czy Pushę T.

"Muzycznie festiwal wykonuje świetną robotę, łącząc eklektyczne style" - napisał kiedyś o OFF Festival Katowice internetowy serwis Consequence of Sound. W tym roku recenzje powinny być podobne, bo jak już zapowiedział Artur Rojek "czeka nas wiele koncertowych ciosów". W Katowicach wystąpi m.in. zjawiskowa Grace Jones - ikona popkultury, charyzmatyczna wokalistka, modelka i aktorka. Zagrają znakomite i uwielbiane za granicą składy Future Islands i The Blaze. Na OFFie pojawi się również wyjątkowa postać na europejskiej scenie muzycznej, Sevdaliza. A jednym z najciekawszych koncertów może się jeszcze okazać wspólny występ The Alchemist & Boldy James - hiphopowego producenta znanego m.in. ze współpracy z Nasem i Mobb Deepem oraz rapera nagrywającego z Big Seanem czy Eminemem.

Wielu festiwalowiczów przyjeżdżających od lat na OFF Festival Katowice i również traktujących go jako pewną, zaufaną markę na mapie muzycznych wydarzeń w Polsce przyznaje, że lubi się na nim spodziewać niespodziewanego. Odkrywać nowych artystów i nowe kierunki w muzyce. "Co poradzić, drugiego takiego festiwalu jak OFF w Polsce zwyczajnie nie ma" - jak sami relacjonowaliśmy edycję 2023 imprezy na stronach Interii. Warto się o tym przekonać w tym roku!