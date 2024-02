Next Fest z nowym ogłoszeniem. Kto zagra w Poznaniu?

Już 18-20 kwietnia wiosna zapanuje w sercach i na ulicach Poznania, gdzie odbędzie się druga edycja NEXT FEST Music Showcase & Conference!

Dotychczas ogłoszony skład wygląda imponująco - Vito Bambino, Kacperczyk, Kasia Lins, Karaś/Rogucki, Lordofon i Sara James, a prócz nich rzesza debiutantek i debiutantów.

NEXT FEST z kolejnym ogłoszeniem. M.in. Rosalie. i Dziwna Wiosna

Poznaliśmy właśnie kolejnych artystów, którzy pojawią się na poznańskim wydarzeniu.

Rosalie.

Nie ma ani przypadku, ani przesady w tym, że to ona jest współautorką powrotu r'n'b na polskie salony. Po świetnie przyjętym debiucie, a następnie przebojowym, znakomitym "iDeal" i kooperacjach z Taco Hemingwayem czy Błażejem Królem, Rosalie. pokazała niesamowitą dojrzałość i wrażliwość na albumie "Motherlode". Obserwowanie jej ewolucji jest fascynujące samo w sobie.

Ania Rusowicz



Niesamowite jest to, jak sięgając po to, co najlepsze w przeszłości, Ania Rusowicz dała nam coś, co kreuje współczesność. W jej unikatowym stylu osadzonym w inspiracjach latami 60. i 70. zakochała się polska publiczność i branża, nagradzając ją aż czterema Fryderykami. Najnowszy album wokalistki i kompozytorki ma ukazać się wiosną tego roku.

Coals

Od lat bezdyskusyjnie jeden z najciekawszych projektów na polskiej scenie alternatywnej. Coals zbudowali swój fenomen na nieoczywistym brzmieniu, które docenione zostało zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Umiejętnie lawirując między gatunkami i nie ograniczając się w brzmieniu i formie, Kacha i Lucassi stworzyli unikatowy styl, którego nie da się ani zaszufladkować, ani nie docenić.

Dziwna Wiosna

Dziwna Wiosna to zdecydowanie powiew świeżości w muzyce, huragan nieoczywistości na scenie, czego potwierdzeniem jest renoma jednego z najlepszych współczesnych zespołów na żywo w Polsce. Warszawskie trio udowadnia, że w brzmieniu na pograniczu rock'n'rolla i grunge'u drzemie niewyczerpalne źródło inspiracji.

Bango Balenci

Ma 18 lat, a szerokimi muzycznymi horyzontami zawstydza dużo starszych zawodników na rapowej scenie. Pochodzi z Poznania, ma afrykańskie korzenie, a w jego brzmieniu mieszają się trap, drill, jersey, amapiano, afro beats czy r'n'b. Mimo młodego wieku Bango Balenci zdążył już zaliczyć współpracę z Alberto i Josefem Bratanem oraz udział w akcji 2115 RISK TAKERS.

Jagoda Kret

Od chwili debiutu, Jagoda Kret zachwyciła słuchaczy i krytyków niezwykłą charyzmą i porywającym brzmieniem, dzięki czemu udowodniła, że muzyka gitarowa wciąż może dostarczać nowych idoli i idolek. Nowy album nadchodzi, a Jagoda Kret dopiero się rozkręca!

KiM

Suma doświadczeń wszystkich osób mających swój udział w projekcie KiM musiała przynieść efekt w postaci brzmienia niezwykle dopracowanego i oryginalnego. Dojrzały tekstowo, bogaty brzmieniowo i pozbawiony ucieczek na skróty pop to dziś rzadkość.

KOREA

Pojawili się na scenie znienacka i szturmem zaskarbili sobie sympatię klubowiczów swoich bezkompromisowym podejściem do muzyki tech house. Jako KOREA, Boarding Pass i Theo Kojak odkładają na bok powagę i stawiają na autentyczność, dzięki czemu ich sety pełne są spontaniczności i żywiołowej energii.

SIDING

Wesołe melodyjki, smutne krzyczenie i szybkie riffy, a do tego wszyscy piękni, wszyscy uzdolnieni - w taki sposób opisują się muzycy zespołu SIDING, w skład którego wchodzą członkowie takich projektów jak Revive, Apatia, Róża Luksemburg czy Late Nights. Nostalgiczno-hardcore'owo-punkowy miks dla wrażliwców - poznańska formacja rozgrzewa serca, podobnie jak atmosferę pod sceną.

Olka

Aleksandra Borak-Pietrzak, obecna na scenie od kilkunastu lat, to liderka zespołu nastroje, autorka tekstów i kompozytorka. W solowej odsłonie swojej twórczości, jako Olka zgrabnie wplata do alternatywnego, akustycznego popu ambitny songwriting, który w nieoczywisty sposób opowiada o uniwersalnych sytuacjach.

Przypominamy - NEXT FEST Music Showcase & Conference odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 roku w Poznaniu. Karnety na festiwal i bilety upoważniające do udziału w koncertach na Placu Wolności są już dostępne w sprzedaży.