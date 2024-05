W sobotę 18 maja 2024 r. zakończyła się 15. edycja programu "Mam talent". Występy uczestników show, emitowanego przez TVN, oceniali w tym sezonie Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (który dotychczas pełnił rolę prowadzącego). Zwycięzcą programu i zdobywcą głównej nagrody w wysokości 300 tys. zł okazał się 15-letni raper Bartek Wasilewski.

Bartek Wasilewski urzekł Agnieszkę Chylińską już podczas castingu do programu. Jurorka wcisnęła Złoty Przycisk. Tym samym dała mu możliwość automatycznego awansu do półfinałowych odcinków "Mam talent".

Na zwycięzcę "Mam talent" wylała się fala krytycznych komentarzy

Późniejsze zwycięstwo Bartka Wasilewskiego rozpętało niemałą burzę w sieci. Wielu internautów, którzy oglądali 15. edycję "Mam talent", twierdziło, że nie zasługiwał on na wygraną. Na młodego rapera wylała się fala hejtu i wyzwisk. W licznych rozmowach z mediami mama Bartka zaznaczała, jak trudno jest jej pogodzić się z tym, co musi znosić jej syn. Patrzenie na to, jak ludzie ubliżają chłopakowi i go hejtują, jest dla niej bardzo bolesne.

Marcin Prokop wspiera Bartka Wasilewskiego

Młody raper może jednak liczyć na wsparcie rodziny, fanów, a nawet... Marcina Prokopa. Juror zaapelował bowiem do widzów, krótko po finale talent-show, aby pozwolili Bartkowi się rozwijać i nie skazywali go na porażkę. "Pozwólmy mu cieszyć się sukcesem, trzymajmy za niego kciuki i pamiętajmy o tym, że 'Mam talent' to przede wszystkim zabawa, rozrywka, program o niezwykłych umiejętnościach, ale też o emocjach i poruszających historiach, a nie sport olimpijski, gdzie decydują jakieś standaryzowane, rygorystyczne kryteria" - wytłumaczył Prokop w rozmowie z Pudelkiem.

Prezydent Płocka wyróżnił młodego rapera i dał mu prezent

Karierę Bartka Wasilewskiego postanowił wesprzeć także Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka - miasta, z którego młody raper pochodzi. Samorządowiec wszedł we współpracę z organizatorami Polish Hip-Hop Festival i zdobył Dziką Kartę, którą następnie wręczył zwycięzcy "Mam talent". Chłopak ma teraz możliwość występu na wielkiej scenie, która jest uznawana za bardzo prestiżową w świecie rapu. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło aż 22 tys. fanów tego gatunku muzycznego.

"Niedawno gratulowaliśmy Bartkowi Wasilewskiemu zwycięstwa w 15. Edycji programu 'Mam talent'. Dziś, razem z organizatorem Polish Hip-Hop Festival, Marcinem Siwkiem, miałem przyjemność wręczyć młodemu artyście Dziką Kartę do udziału w tym festiwalu. Brawo Bartek. Spełniaj swoje marzenia" - napisał na swoim facebookowym profilu prezydent Płocka.

Bartek Wasilewski podziękował organizatorom wydarzenia oraz prezydentowi miasta za możliwość występu na Polish Hip-Hop Festival. Nie wyjawił jednak, czy planuje pokazać się na scenie już w tym roku. "Mogę zagrać, kiedy będę chciał. Nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym, ale zagram" - powiedział nastolatek.

Jak rozpoczęła się kariera młodego rapera?

Chłopak rozpoczął swoją karierę rapową, kiedy miał zaledwie 7 lat. Zaczął wtedy pisać pierwsze teksty i układać do nich bity. W wieku 9 lat został zaproszony do studia nagraniowego. W 2022 r. supportował Pezeta i Palucha na koncercie w płockim klubie Kino, jako najmłodszy raper w Polsce. W studiu "Dzień Dobry TVN", zaraz po wygranej w "Mam talent!", zdradził, że to nauczycielka matematyki ze szkoły zmotywowała go do zgłoszenia się na casting do talent-show.