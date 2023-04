Znany z 17. edycji "Mam talent" Avery Dixon pochodzi z Atlanty w stanie Georgia. 21-latek przed jurorami "Mam talent" przyznał, że graniem na saksofonie zainteresował się, aby odreagować problemy w szkole. Dixon jako nastolatek był prześladowany. Jego rówieśnicy śmiali się z jego wyglądu i sposobu mówienia.

Podczas castingów swoją grą na saksofonie zachwycił jurorów, a przede wszystkim Terry'ego Crewsa, który właśnie dla niego wykorzystał Złoty Przycisk.

Dixon w kolejnych odcinkach "Mam talent" rozwinął skrzydła i robił ogromne wrażenie swoimi występami. Ostatecznie dotarł do finału, gdzie zajął miejsce poza pierwszą piątką. Przed samym odcinkiem on oraz Sara James byli wymienia w gronie faworytów do zwycięstwa całego show.

Avery Dixon wraca do "Mam talent". "Zadziwiające"

Avery Dixon w gwiazdorskiej edycji "Mam talent" w 2023 roku wraz z towarzyszącymi mu muzykami wykonał wielki hit Earth, Wind & Fire - "September" - porywając do tańca całą salę. Jurorzy nagrodzili go natomiast owacjami na stojąco.

"To było zadziwiające. Wiem, że mówiłem ci to już wiele razy wcześniej, ale muszę wrócić jeszcze raz do przeszłości, kiedy poznaliśmy się po raz pierwszy. Byłeś nieśmiały i nie byłeś pewien, jak zareagują na ciebie ludzie. A dziś proszę... Wszystko było cudowne: wybór piosenki, zespół, ruch sceniczny i twoja osobowość. To może ci wystarczyć, aby wygrać ten program" - komentował Simon Cowell.

"To było wyjątkowe. Zawsze błyszczysz, gdy się tu pojawiasz. Dajesz z siebie wszystko i to widać. Jesteś niezwykły" - dodała Heidi Klum.

"Gdybym mógł głosować w imieniu fanów, oddałbym głos na ciebie. Nikt nie odbył takiej drogi jak ty. Byłeś szykanowany za swój głos, a teraz ogłaszasz własne piosenki, a twój wokal jest znakomity" - stwierdził Howie Mandel.