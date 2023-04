Amy Lou Smith pochodzi z Birmingham i w brytyjskim "Mam talent" pojawiła się w siódmym miesiącu ciąży. Uczestniczka przedstawiła się i przyznała, że do tej pory nie miała okazji występować przed dużą publicznością. Jej zajęciem była praca dorywcza w sklepie z leżakami.

Przed jurorami zaprezentowała utwór "Listen" Beyonce i gdy zaczęła go śpiewać, ci nie mogli uwierzyć w to, jak potężnym głosem dysponuje 34-latka. Publiczność jej występ skwitowała owacjami na stojąco.

"To nie miało prawa się wydarzyć". Jurorzy pod wrażeniem 34-latki

"Tak się to robi" - stwierdził krótko Simon Cowell na samym początku. "A więc pracujesz w sklepie z leżakami... To był na razie mój ulubiony występ w tym sezonie" - komentowała z niedowierzaniem Alesha Dixon.



"Przez całe moje ciało przeszły ciarki. Pomyślałam, że twoje dziecko smacznie śpi, ale zaraz się obudzi, gdy usłyszysz jak śpiewasz. Jesteś gwiazdą, nie mogę doczekać się twoich kolejnych występów" - stwierdziła Amanda Holden. "Twoje wykonanie weszło na nowy poziom. Masz potężny głos. Jesteś prawdziwą rewelacją" - dodał Bruno Tonioli.

Simon Cowell początkowo nie mógł wydusić z siebie żadnego słowa. Po chwili stwierdził, że takie występy się "nie zdarzają".

"Przepraszam, ale to się nie zdarza. Przyszłaś tutaj w ciąży i myślałem, że za moment będziemy świadkami pierwszych narodzin w historii programu. A ponadto patrzyłem na to, jak publiczność reaguje na ciebie i nie wydaję mi się, że ktoś miał takie dobre połączenie z widownią. To było niezwykłe. To twój moment, to twoja scena i wszystko, co wydarzy się potem, będzie niesamowite" - podsumował Cowell. Uczestniczka otrzymała 4 x TAK.



Amy Lou urodziła krótko przed emisją programu

Wokalistka, która zrobiła furorę w "Mam talent", urodziła na kilka godzin przed emisją odcinka z jej udziałem. Na świat przyszła jej córka.

"Jest perfekcyjna i zdrowa w każdym calu" - stwierdziła krótko dla "The Mirror". "Otrzymałam w programie ogromne wsparcie i wyrazy miłości" - dodała.

"Nie miałam pojęcia, że moje przesłuchanie zostanie wyemitowane właśnie teraz. Byłam w szoku. W telewizji nie zdradziłam nikomu daty porodu" - przyznała.