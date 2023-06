O śmierci półfinalistki "Mam talent" z 2014 roku - Kerri-Anne Donaldson - poinformowała jej siostra w mediach społecznościowych.

"Moje serce cierpi i mój świat właśnie się rozpadł. Moja przepiękna siostra nie jest już z nami na tym świecie i nie wiem, jak się z tym pogodzić. Kocham cię Kerri, byłaś moją najlepszą przyjaciółką, byłyśmy nierozłączne i nie wiem, jak wypełnić tę pustkę" - napisała Cara Donaldson.

Cenioną tancerkę żegnali również przedstawiciele "Tańca z gwiazdami", gdzie Kerri-Anne miała wielu przyjaciół.

"Jestem załamany. Znałem Kerri od dziecka i była kochaną dziewczyną, przyjaciółką i partnerką w tańcu. Jestem dumny, że mogłem tańczyć z nią w ostatnie święta" - napisał Kevin Clifton.

"Nie mam słów. Ta wiadomość to cios w serce. Jestem załamana" - dodała Joanne Clifton.



Kim była Kerrie-Anne Donaldson?

38-letnia Kerrie-Anne Donaldson popularność zdobyła w 2014 roku podczas ósmego sezonu brytyjskiego "Mam talent". Uczestniczka była członkinią grupy tanecznej - Kings And Queens - która dotarła do półfinału programu.

Simon Cowell zachwycał się w tamtym czasie choreografią grupy. "Mieliśmy tu już wiele tanecznych zespołów, ale uważam, że was występ był niezwykły" - komentował. Alesha Dixon mówiła natomiast, że jeśli grupa nie dotrze do finału to "zje własną rękę". Ich występ z castingu obejrzano prawie 7 milionów razy na Youtube.

Po programie Donaldson pracowała jako instruktorka tańców latynoskich oraz była blisko związana z kilkoma produkcjami telewizyjnymi - m.in. z "Tańcem z gwiazdami" w Irlandii oraz brytyjską edycją "The Masked Singer", gdzie pełniła funkcję choreografki.

W 2022 roku tancerka pisała na swoim blogu o problemach, które je trapią.

"Za moimi zdjęciami na Instagramie stoi smutna prawda. (...) Ostatnie dwa lata były dla mnie wyzwaniem nie do uwierzenia. Zdecydowanie nie były to tylko słońce i tęcza. (...) Moja kariera mocno ucierpiała i wpłynęło to na moją sytuację finansową. Moje plany na przyszłość zostały zawieszone, a motywacja do działania jest coraz trudniejsza. (...) Miałam chwilę zwątpienia i niepokoju, musiałam podjąć działania, aby uratować się z mrocznych miejsc" - pisała.