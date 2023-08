Zion Clark to 25-letni akrobata, zawodnik MMA i zapaśnik. Pochodzi z Columbus w stanie Ohio. Mężczyzna cierpi na tzw. zespół regresji kaudalnej. To właśnie z powodu wad genetycznych uczestnik "Mam talent" na świat przyszedł bez nóg.

To jednak nie wszystko. Do 17. roku życia Clark dorastał w rodzinach zastępczych, a dopiero później został oficjalnie adoptowany. Został odebrany swoim biologicznym rodzicom, których uczestnik nigdy nie poznał, gdyż w tym czasie oboje przebywali w więzieniu.

Clark przyznał, że bycie osobą niepełnosprawną oraz sierotą, doprowadziło do tego, że był fatalnie traktowany. "Byłem mniej niż człowiekiem. Tak byłem traktowany. Mam blizny na całym ciele, które mogą o tym poświadczyć.

"Przewinąłem się przez 13 albo 14 rodzin zastępczych aż do 17. roku życia, aż w końcu znalazłem osobę, która mnie adoptowała" - komentował.



Zion Clark wzruszył i zszokował w "Mam talent". "Jesteś niewiarygodny"

"Nie znam swoich rodziców, nie wiem, dlaczego dali mi takie imię, ale wiem, że wspomniano o nim w Biblii" - rozpoczął swój występ w "Mam talent". Następnie jego głos pojawił się w tle, opowiadający jego tragiczną historię, a sam Clark zaczął prezentować swój pokaz siły i wytrzymałości.

Uczestnik podciągał się na drążku jedną ręką, a następnie zaczął podnosić ciężary oraz robić salta, odbijając się z samych rąk oraz wchodzić po linie. "Niesamowita siła" - krzyczał zza kulis Terry Crews.

"Przyszedł tutaj, aby pokazać, że nic nie jest niemożliwe" - podsumował.

Jurorzy, którzy byli jednocześnie zdumieni i wzruszeni, zgotowali razem z publiką uczestnikowi owacje na stojąco.

"Jesteś niesamowity pod każdym względem. Cieszę się, że tu przyszedłeś, że się spotkaliśmy, a pragnę dodać, że jesteś też bardzo przystojny" - komentowała Heidi Klum.



Zdjęcie Zion Clark / Trae Patton/NBC / Getty Images

"Masz niesamowity uśmiech. Jesteś ciągle wesoły odkąd tu przyszedłeś. Wszyscy myślimy, że nasze życie jest ciężkie, a nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co musiałeś przeżywać, a ciągle jesteś uśmiechnięty" - nie mogła się nadziwić Sofia Vergara.

"Często używamy tu słowa niesamowity, ale myślę, że ono naprawdę oddaje to, kim jesteś. Chciałbym, aby wszyscy cię oglądali, aby mogli zobaczyć, jak ważny jesteś" - dodał Howie Mandel.

"Bardzo cieszę się, że przyszedłeś do programu, bo masz tak niesamowitą osobowość i definiujesz słowo 'inspiracja'. Twoje nastawienia do życie jest niewiarygodne. To właśnie o tym jest ten program. Chodzi o spotykanie utalentowanych ludzi, których będziemy pamiętać" - podsumował Simon Cowell.

Zion Clark jednogłośnie przeszedł do dalszego etapu programu.