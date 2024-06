Ssaulabi Performance Troupe to pochodząca z Korei Południowej grupa łącząca akrobacje w powietrzu z taekwondo.



Ich castingowy występ w "Mam talent" zrobił piorunujące wrażenie na prowadzących talent show - duecie Ant & Dec, którzy zdecydowali się wykorzystać swój Złoty Przycisk. To pozwoliło bez problemów przejść zespołowi do półfinału. Była to też pierwszy w historii show pokaz sztuk walki ze Złotym Przyciskiem.

"Nie mogę sobie wyobrazić, jak bardzo musicie być zdyscyplinowani, ile musicie wkładać w to ciężkiej pracy, żeby osiągnąć poziom, który zaprezentowaliście nam dzisiaj" - mówiła do nich jurorka Alesha Dixon.

W półfinale formacja nie przeszła głosami widzów do najważniejszego etapu, ale mogła liczyć na wsparcie jurorów, którzy jednogłośnie zaprosili Koreańczyków do finału programu.

Poważny wypadek w "Mam talent". Uczestnik trafił do szpitala

Przed występem 18-osobowej formacji w finale w telewizji wyświetlono komunikat do widzów, aby nie próbowali naśladować uczestników w domu.

Sam występ Ssaulabi ponownie obfitował w serię znakomitych akrobacji połączonych z pokazem sztuki walki. Niestety, dla jednego z uczestników pokaz nie skończył się za dobrze. Został on kopnięty przez jednego ze swoich kolegów i zataczając się, znalazł się za kulisami.

Niebezpieczne zdarzenia nie umknęło uwadze widzom oraz jurorom. "To było niesamowite. Wyglądało jak w filmie. Mam nadzieję, że z jednym z waszych członków wszystko jest w porządku" - komentowała Alesha Dixon. "Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłam. To było dosłownie oszałamiające, nie ma innego słowa, aby to lepiej opisać" - dodawała Amanda Holden.

Ostatecznie w finale konkursu grupa zajęła 10. miejsce, a w dodatku ich kolega trafił do szpitala.

"Podczas finału na żywo członek Ssaulabi Performance Troupe został kontuzjowany. Nasz zespół medyczny pomógł mu zanim trafił do szpitala na dalsze leczenie. Wszyscy w 'BGT' życzą mu powrotu do zdrowia" - podano w komunikacie stacji ITV.

Poważna kontuzja uczestnika "Mam talent". Uczy się chodzić od nowa

Jak się okazuje poszkodowany Chanwoo Jeong dalej przebywa w szpitalu. Mężczyzna pokazał zdjęcie ze szpitala w Londynie, na którym ma zabandażowane nogi. Mężczyzna według Virgin Radio UK musi na nowo uczyć się chodzić.

"Nigdy nie wyobrażałem sobie, że może stać mi się krzywda podczas pokazu, ale myślę, że doszło do tego nieumyślnie, bo skumulowało się to z moim zmęczeniem. Z jednej strony jest mi przykro, z drugiej jestem wdzięczny. Dziękuję moim nauczycielom, trenerom, kolegom za pomoc. To prawda, że bardzo mnie boli, ale wytrzymam" - skomentował uczestnik.