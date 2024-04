Po przerwie powrócił program "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

W szóstym odcinku widzów na samym starcie rozbawił i rozruszał Pan Savyan, gwiazdor polskiej sieci ostatnich miesięcy oraz niedoszły uczestnik Eurowizji 2024.



Pan Savyan w "Mam talent". Chylińska i Wieniawa zniesmaczone. Prokop zachwycony

"Nazywam się Pan Savyan, posiadam perfekcyjny wschodni akcent. Jestem w połowie Białorusinem, w 1/4 Ukraińcem i w 1/4 Polakiem. Więc moi przodkowie lubili przekraczać granice w poszukiwaniu romantycznych przygód" - komentował na scenie przed występem.



Ubrany w charakterystyczny sweter przed jurorami wykonał swój największy przebój - "W kolorku amaretto" (sprawdź) - i podbił serca widowni. Gdy zaczął śpiewać Pirowski i Woźniak-Starak zorientowali się, że znają piosenkę wokalisty. Świetnie bawił się też Marcin Prokop. Zdecydowanie w innym humorze była Julia Wieniawa, która porównała piosenkę do disco polo oraz Agnieszka Chylińska, która z zażenowania odwracała głowę. Obie jurorki chciały przerwać występ wciskając czerwony przycisk.



Publiczność na sam koniec nagrodziła Savyana owacjami na stojąco. "Nie wiem, czy to szaleńca odwaga, czy brak instynktu zachowawczego" - stwierdziła Wieniawa i była na NIE. "Jesteś seksowną bestią" - zachwycał się Marcin Prokop, a w dodatku przyznał, że to program rozrywkowy, a on bawił się świetnie. Ostatecznie Pan Savyan otrzymał 2xTAK. Zdanie na sam koniec zmieniła Chylińska.



"Czy wyście zwariowali?" - pytała jurorka. "Prawda jest taka, że muzykę uprawia się dla ludzi. Skoro ludziom się podobało, to nie pozostaje mi nic innego. Idź pan, jestem na TAK" - podsumowała. "Julka wyszła na frajerkę niestety" - rzucił na sam koniec Marcin Prokop.



Kim jest Pan Savyan? Jego hit "W kolorku amaretto" podbił internet

Pan Savyan to piosenkarz i komik, który wyróżnia się w gatunku komediowego popu. Swoją karierę rozpoczął w Polsce w 2023 roku (wcześniej występował m.in. w ukraińskim "Mam talent") i pomimo faktu, że polski nie jest jego językiem ojczystym, jego nagrania z TikToka zdobywają miliony odsłon. Na tej platformie ma ponad 41 tys. obserwujących. Jak sam zaznacza, jego celem jest występ na PGE Narodowym w Warszawie.

Dima Savyan pochodzi z Białorusi, a kilka ostatnich lat spędził w Kijowie (Ukraina). Jego babcia od strony ojca miała polskie pochodzenie. Jego największy przebój to "W kolorku amaretto". Teledysk do tej piosenki obejrzano na Youtube w 4 miesiące ponad 2 miliony razy. Pan Savyan z utworem startował również - bezskutecznie - w wewnętrznych eliminacjach do Eurowizji 2024.