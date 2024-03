W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Anna Kawiak sprawiła, że jurorzy przecierali oczy ze zdumienia. Nazwali ją "kobietą-gumą"

W drugim odcinku "Mam talent" w tym sezonie widzowie zobaczyli m.in. występ Anny Kawiak, która przedstawiła się przed jurorami jako akrobatka-kontorsjonistka.



Zaciekawiony Marcin Prokop dopytywał, o co dokładnie chodzi w jej specjalizacji. "Kontorsje to dziedzina cyrkowa, w której ciało wygina się w różne strony" - opowiadała. Dodała też, że przy jej pokazach nic jej nie boli. "Interesują mnie ekstremalne kierunki, więc są to akrobacje na wysokościach. Mało jest osób, które to robią. Wisiałam nad przepaścią, robiąc jakieś ewolucje" - mówiła.



Następnie rozpoczął się pokaz, podczas którego jurorzy nie dowierzali w to, co widzą. "Jakby nie miała kręgosłupa", "Sztos", "Nie wiedziałam, że tak się da robić nogą", "Wow, wow", "Ja cię kręcę, niebywałe", "Ja nie mogę" - komentowali na bieżąco członkowie jury.



"Pogięło cię, Anka" - wypalił Marcin Prokop do uczestniczki. "W głowie miałam cytat z mojej piosenki 'Boli mnie ciało', jak to oglądam. Zastanawiałam się, czy ty w ogóle masz kręgosłup?" - komentowała Wieniawa.



"Za każdym razem, gdy wyginałaś się, wszystko mnie bolało, ale to jest ten smak występów, które kocham w tym programie. Genialny występ. Potrafisz wszystko" - dodała Chylińska.

"Nie wiem, czy potrzebujesz naszej pomocy, czy egzorcysty. Za każdym razem, gdy wykonywałaś figury, chciałem krzyczeć" - mówił Prokop. "Jesteśmy z ciebie dumni, jakbyśmy byli twoją mamą" - podsumował juror, a uczestniczka zebrała 3 x TAK.



Kim jest Anna Kawiak?

Anna Kawiak to akrobatka i gimnastyczka, która trenuje od piątego roku życia. "Ale już wcześniej byłam na sali gimnastycznej, patrzyłam na inne zawodniczki" - mówiła w "Dzień Dobry TVN". Zawodniczka dodała w tamtym czasie, że trenuje zazwyczaj 5-6 razy w tygodniu, jednak jeśli czeka ją ważny występ - wtedy ćwiczy codziennie.



"Ania swoją przygodę rozpoczęła w 2005 roku od treningów akrobatyki sportowej. Po paru latach chciała je zakończyć jednak przypadkowe spotkanie z cyrkowcami zmotywowało ją do kontynuowania pasji" - czytamy na stronie "Mam talent".