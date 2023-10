Przypomnijmy, że w sierpniu TVN potwierdził wielkie zmiany w "Mam talent".

W 15. sezonie show nie pojawią się Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak. Warto zauważyć, że tancerz dołączył do Agnieszki Chylińskiej i Foremniak od 13. sezonu, a aktorka znana z "Na dobre i na złe" zasiadała w komisji od samego początku programu w Polsce, czyli 2008 roku.



"Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w "Mam Talent!", trzymamy kciuki za to, co przed Wami i życzymy Wam samych sukcesów nasze drogi jednak się nie rozchodzą" - piszą twórcy formatu.



Kto zajmie miejsca Klimenta i Foremniak? Jako juror zadebiutuje Marcin Prokop, który od początku prowadził program. Ostatnie wolne miejsce zajmie natomiast Julia Wieniawa, piosenkarka i aktorka.

15. edycja programu pojawi się w przyszłym roku, a tymczasem trwa casting na prowadzących show. Przypomnijmy, że ostatnią edycję prowadził wspomniany już Prokop wraz z Michałem Kempą, który zapowiedział jakiś czas temu, że nie będzie już występował w swojej roli. Jego poprzednikiem był Szymon Hołownia, który porzucił program i zaczął karierę polityczną.

Kto zostanie nowym prowadzącym "Mam talent"? Spekulacje nie ustają

Wśród pierwszych nazwisk osób mających zastąpić Marcina Prokopa i Michała Kempę, pojawił się m.in. Łozo. Były wokalista Afromental w ostatnim czasie mocno związał się z TVN-em. Wystąpił w "Azja Express" oraz zastąpił Czesława Mozila w roli jurora w programie "Lego Masters".

Jednak obecnie głównym kandydatem do objęcie stanowiska prowadzącego ma być były dziennikarz Radia Zet, a obecnie prezenter "Dzień Dobry TVN" oraz studia skoków narciarskich w TVN-ie - Damian Michałowski.

Plejada postanowiła skontaktować się z dziennikarzem, aby zapytać go o krążące po sieci plotki. Ten jednak udzielił wymijającego komentarza.

"Na razie szykuję się do nowego sezonu... skoków narciarskich. W listopadzie startujemy i mam dla widzów mnóstwo niespodzianek. Na razie tyle mogę powiedzieć" - stwierdził.

Nowy sezon "Mam talent" pojawi się w TVN-ie wiosną 2024 roku.