W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Złoy Przycisk dla 9-letniej Natalii. "Ja nie mogę", "To jest talent"

Bohaterką piątego odcinka "Mam talent" była Natalia Sacharczuk, 9-letnia tancerka. Jej występ mocno poruszył jurorów.



"Coś pięknego. Ja nie mogę" - krzyczała Agnieszka Chylińska. "To jest talent" - dodała Julia Wieniawa. Gdy uczestniczka skończyła swój pokaz, jury nie szczędziło jej pochwał.



"To było naprawdę czuć, ile ty godzin przesiedziałaś na sali gimnastycznej, żeby dojść do takiej perfekcji jak dziś. A poza tym z tej sceny bił taki blask... To było jak słońce, które wzeszło nad zimowym krajobrazem" - mówił Marcin Prokop.



"Natalko, jak patrzę na ciebie, to trochę widzę siebie, jak byłam dzieckiem. Kiedy mama zawoziła mnie na zajęcia z gimnastyki artystycznej, zajęcia taneczne, to pamiętam też swoją radość! Jak ja to kochałam. Tylko wiesz, czego ja nie miałam? Takiego wielkiego talentu, jak ty! Takiej gracji, takiej dojrzałości, jaką ty masz. A masz tylko 9 lat! Wiesz, co chciałabym Ci powiedzieć? Tak bez słów... Przechodzisz dalej!" - stwierdziła Wieniawa, wciskając Złoty Przycisk, a dzięki czemu uczestniczka automatycznie awansowała do półfinału.

Kim jest Natalia Sacharczuk?

"Natalia jest uczennicą szkoły podstawowej. Od 5. roku życia trenuje taniec sportowy w Akademii Acrodance. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zajmowała czołowe miejsca i wygrywała wiele turniejów na terenie całej Polski (w tym Mistrzostwa Europy Juniorów), a także na juniorskich Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Jej ostatnim wielkim sukcesem było zwycięstwo na Mistrzostwach Europy i zdobycie statuetki Grand Prix Aleksandry Kobielak w październiku 2023 roku" - czytamy na stronie programu.