Pochodzący z Walii Travis George na scenie zaprezentował się w utworze "Stars" z musicalu "Nędznicy". Już dźwięków wokalista zelektryzował jurorów "Mam talent" . Alesha Dixon i Simon Cowell patrzyli na uczestnika z podziwem, a ludzie na widowni ocierali łzy wzruszenia.

Łez nie kryła również matka George'a, która czekała na niego za kulisami.

"Nie zapomnimy cię". Uczestnik zachwycił jurorów

Również ze łzami w oczach kończył swój występ sam wokalista, który - co było oczywiste - otrzymał owacje na stojąco od publiczności i jurorów.

"Myślę, że mógłbyś spokojnie jutro iść na Brodway. Trudna piosenka, zaśpiewana lepiej niż większość ludzi, która to robi" - komentował Bruno Tonioli.



"Zmiotłeś wszystkich na sali" - dodała Amanda Holden. "Jesteś uroczy i chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak znakomity jesteś. Cieszę się, że miałeś tutaj swój moment" - dodała Alesha Dixon.

"To był niesamowity występ. To właśnie nazywa się dobre sprzedanie piosenki. Zapamiętamy to przesłuchanie" - podsumował Simon Cowell.

Uczestnik otrzymał cztery razy "TAK" i awansował do kolejnego etapu. Nagranie z jego przesłuchania obejrzano ponad 700 tys. razy. W sieci szybko pojawiły się porównania 22-letniego uczestnika do Susan Boyle, która dzięki "Mam talent" zrobiła wielką karierę na całym świecie. Niepozorna gospodyni domowa w 2011 roku również wystąpiła w programie z piosenką z "Nędzników" - zaśpiewała wtedy "I Dreamed A Dream".