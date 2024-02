W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Na profilach programu w mediach społecznościowych przypominane są występy, które przeszły do historii "Mam talent". Największą furorę - ponad 20 tys. reakcji na Facebooku - wywołał pamiętny występ 11-letniej wówczas Klaudii Kulawik ( posłuchaj! ) z pierwszej edycji. W jury razem z Chylińską i Foremniak zasiadał wtedy Kuba Wojewódzki. Skromna uczennica na castingu zmierzyła się z przebojem "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

"Jesteś zaj**ista. Klaudio, masz głos jak dzwon. Jestem w szoku" - komentowała Agnieszka Chylińska. Swoich zachwytów nie kryli także Kuba Wojewódzki i Małgorzata Foremniak. W kolejnych etapach młoda wokalistka sięgnęła po piosenki Violetty Villas i Stana Borysa.

W "Mam talent" Klaudia Kulawik zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.



Klaudia Kulawik zniknęła po "Mam talent"

Po programie nastolatka zniknęła z przestrzeni publicznej. Jej mama tłumaczyła, że gdy skończy 18 lat, to wtedy zdecyduje, czy będzie chciała się kontaktować z mediami.



15-letnia Klaudia w 2012 r. na potrzeby filmu dla młodzieży "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa" nagrała piosenkę "With A Friend You Know" (i jej polską wersję "Felix, Net i Nika"). Swoją edukację muzyczną postanowiła zrealizować w Wielkiej Brytanii - w 2019 r. ukończyła British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell ( posłuchaj! ), George Ezra ( posłuchaj! ), James Bay ( sprawdź! ) i The Kooks. Z kolei jedną z idolek Klaudii jest Joni Mitchell, po której przebój "Blue" sięgnęła, nagrywając własną wersję.

Młoda wokalistka zaczęła też tworzyć własne piosenki - w sierpniu 2019 r. wypuściła debiutancką EP-kę, na której znalazły się utwory "Follow Me" ( posłuchaj! ), "Maybe Today" ( zobacz klip! ), "Woman Phenomenally" ( sprawdź! ), "Po cichutku" i "Pentantonic".

Jak dziś wygląda Klaudia Kulawik?

"Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną. W klipie zaśpiewa dla Was 'goddes' woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku - fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!" - pisała przy okazji premiery jednej z piosenek.

Ostatnie pół roku Klaudia spędziła w Norwegii.