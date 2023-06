"Mam talent" zawieszony przez TVN! Co zastąpi program w ramówce?

"Mam talent" był emitowany przez TVN w latach 2008-2022, a fani zawsze mogli oczekiwać programu w jesiennej ramówce stacji. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy to z powodu pandemii telewizja zdecydowała o przeniesieniu show na następny rok.

W ostatnich latach w programie doszło do dużych zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który towarzyszył Marcinowi Prokopowi.

Również od 13. edycji doszło do zmiany w jury - Agustina Egurrolę, który przeszedł do TVP, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Niezmiennie innych uczestników oceniały też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska , które zasiadały w jury od pierwszej edycji.

W ostatniej serii w 2022 r. triumfował 13-letni akordeonista Miłosz Bachonko .



"Mam talent" znika z ramówki TVN. Jaki program go zastąpi?

Wszystko na to wskazuje, że 15. edycja "Mam talent" pojawi się najwcześniej w 2024 r. Według nieoficjalnych informacji serwisu Wirtualne Media, jesienią w sobotnim prime-time pojawi się za to 12. edycja "Top Model". Nagrania do tego show już ruszyły.

Będzie to rewolucja w ramówce, bo dotąd reality-show z udziałem modelek i modeli emitowany był zwykle w środy o 21.30. Niektóre edycje TVN pokazywał też w poniedziałki o tej samej porze. W weekend i po 20.00 formatu nigdy nie emitowano. Stacja sprawy zmian w ramówce nie komentuje.

Za stołem jurorskim 12. edycji reality-show ponownie zasiądą: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka, natomiast Michał Piróg pomoże uczestnikom w kulisach.