Grace Good to akrobatka oraz mistrzyni tańca z hula hoop. Pochodzi z Nashville, a następnie przeprowadziła się do Las Vegas, gdzie dawała swoje popisowe numery na ulicy. Występowała też na festiwalach, a nawet w przerwach meczów NBA. W 2021 roku zgłosiła się do programu "Go-Big Show", gdzie dotarła do ćwierćfinału.

Akrobatka zachwyca w "Mam talent". Jurorki były przerażone

Good pojawiła się tym razem w "Mam talent", aby zaprezentować pełnię swoich umiejętności. Akrobatka wybrała piosenkę "Bad To The Bone" i wykonała do niej swoją niebezpieczną choreografię w powietrzu.



Sam taniec na wysokości nie był dla uczestniczki odpowiednio spektakularny, więc w połowie występu Grace Good zaczęła tańczyć z płonącymi obręczami. "Nie róbcie tego w domu" - krzyczał Terry Crews, a Heidi Klum jedynie wskazała palcem tancerkę i zastygła w bezruchu.

"Nie spodziewałam się tego. Widziałam do tej pory wiele pokazów z hula hoop, ale nigdy takiego jak ten. Czy spaliłaś sobie kiedyś włosy podczas treningu?" - pytała Klum i usłyszała, że działo się to wiele razy.

"Jesteś akrobatką powietrzną, ale to za mało. Trzeba jeszcze się podpalić, a na końcu połknęłaś ogień. To było niezwykłe" - komentował Howie Mandel. "To był perfekcyjny występ. Było zabawnie, nietypowo i ekscytująco" - dodała Sofia Vergara.

Simon Cowell zapytał natomiast uczestniczkę, co zamierza pokazać w kolejnym etapie, jeśli przejdzie dalej. "Nie widzieliście jeszcze niczego" - skomentowała.

Po tej deklaracji jurorzy jednogłośnie zaprosili uczestniczkę do kolejnego etapu. Jej występ na Youtube obejrzano prawie 600 tys. razy.