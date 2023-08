Pojawienie się Duo Acero w "Mam talent" wyjątkowo uszczęśliwiło Sofię Vergarę. Para akrobatów pochodzi bowiem z Kolumbii, skąd jest też aktorka. "Jesteśmy ze sobą 9 lat" - opowiadali. Następnie akrobaci wyjechali do Europy występować w tutejszych cyrkach.



Gdy para opowiadała o sobie na scenę wpadła ich córeczka, która po chwili oglądała występ rodziców z fotela jurora razem z Vergarą.

Spektakularny występ w "Mam talent". Jurorzy byli pod wrażeniem

"To bardzo silni mamusia i tatuś" - mówił na samym początku występu prowadzący Terry Crews. Aktor był pod wrażeniem duetu, który prezentował na scenie nadludzką siłę swoich ciał.

Występujący do symfonicznej wersji piosenki "Smoke On The Water" Deep Purple akrobaci szybko sprawili, że publiczność oszalała. Duet w powietrzu wykonał m.in. szpagat, a gdy uczestnicy zaczęli kręcić się wokół tyczki, nawet Simon Cowell nie dowierzał w to, co widzi.

"To było niesamowite! Jestem z was dumna. Było seksownie, ale i przerażająco. Dobrze patrzy się na was w duecie" - komentowała Sofia Vergara.

"Fakt, że jesteś w stanie złapać się z tyczki, gdy twoja żona na tobie stoi... Nigdy czegoś takiego nie widziałem i nie widziałem, żebyś się zachwiał choć na chwilę. Sezon osiemnasty jest pełen zaskoczeń" - dodał Howie Mandel.

"Widziałam mnóstwo mięśni, ale również i grację. Nie widzieliśmy jeszcze czegoś takiego. Jesteście wyjątkowi" - przyznała Heidi Klum.

"Nie jestem wielkim fanem takich występów, wiele raz o tym mówiłem, ale to było naprawdę dobre. Jak długo ćwiczyliście do swojego występu?" - pytał Cowell. W odpowiedzi uczestniczka przyznała, że finałowy ruch, gdy stoi na swoim partnerze, trenowany był przez cztery lata.

Para jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu.